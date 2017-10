Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas oslobađajuću prvostepenu presudu ratnom komandantu Armije Republike BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku ARBiH Sabahudinu Muhiću za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice 1992. godine.

Bakir Izetbegović / 24sata.info

Fena je nakon izrečene presude i reakcija koje su uslijedile zatražila komentar od člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.



- Onima koji izriču teške riječi i optužbe na račun sudova i presuda svrsishodnije bi bilo da se iskreno zapitaju zašto međunarodni i bh. sudovi dosljedno donose presude kojima iste ljude oslobađaju od istih optužbi. Očito je da je to tako zato što nema dokaza da su optuženi pripadnici Armije R BiH počinili zločine koji im se stavljaju na teret. I zato su sudske odluke - i u Hagu, i u Ženevi, i u Londonu, i u Beču, i u Sarajevu - takve kakve jesu – naveo je u pisanoj izjavi za Fenu Bakir Izetbegović.



On ističe da je krajnje licemjerno napadati pravosudne institucije zbog nepostojanja dokaza kojima bi se sudskim putem mogla revidirati istina i izjednačiti krivica za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.



- Kao i do sada, nastavićemo zagovarati princip da se svakome ko je osumnjičen za bilo koji ratni zločin mora pravično suditi, bez obzira o kome se radi. To što se sudske odluke ne podudaraju sa nečijim pokušajima revidiranja istine samo potvrđuje da problem nije u sudovima i njihovim presudama, nego je problem evidentno u nastojanjima da se izjednači krivica, što podriva proces pomirenja – zaključuje Izetbegović.



(FENA)