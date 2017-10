Nakon presude Oriću i Muhiću, ne prestaju stizati oštre reakcije iz Republike Srpske i Srbije. Među njima je i reakcija ministrice pravde Srbije Nele Kuburović, koja je odluku Suda BiH nazvala sramnom.

Naser Orić / 24sata.info

Sud BiH je izrekao prvostepenu oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, optuženima za ratni zločin počinjen u selima oko Srebrenice.



“Sramna odluka Suda u BiH još jedna je potvrda da za ubice i zločince poput Orića nema kazne, a da za pobijene, preklane i mučene srpske žrtve nema nikakve pravde. Da li onaj ko je na najbrutalnije načine ubijao civilno stanovništvo, kopao oči i rezao grkljane Srbima u selu Zalazje, ostaje nevin za zločine koje je počinio?”, pita se Kuburović.



Izjavu Kuburović kritikovali su predstavnici udruženja žrtava rata iz BiH.



Sinan Alić, predsjednik Fondacije “Istina, pravda, pomirenje”, kazao je da presuda Oriću nije konačna, napomenuvši ministrici Kuburović da pravosuđe Srbije, i pored potpisanog protokola o saradnji s bh. pravosudnim institucijama, krši dogovore.



Alić je pojasnio da je Novak Đukić pravosnažno osuđen, a da ga Srbija “čuva i štiti”. “Umjesto što se bave Naserom, neka počiste svoju avliju”, rekao je Alić.



Đukić je osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin počinjen na tuzlanskoj Kapiji. On se nalazi u Srbiji, a BiH je zatražila da preuzmu izdržavanje kazne u skladu s protokolom koji je potpisan.



Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida u BiH Murat Tahirović ovakve optužbe iz Srbije smatra skretanjem pažnje s vlastitih problema.



“Niz zločinaca koji su klali i ubijali po BiH hoda Srbijom. To zna cijeli pravosudni sistem ove zemlje, potpomognut Vojnomedicinskom akademijom (VMA), koja uredno izdaje razne nalaze takvima. To bi ministrica Kuburović trebala da zna. Neka ostave BiH na miru”, kazao je Tahirović.



Oslobađajuća presuda Oriću i Muhiću, prema Tahiroviću, ima još veću težinu kada se uzme u obzir da je Orić i 2008. godine pred Tribunalom u Haagu oslobođen optužbi za slične zločine.



(Detektor.ba)