Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić oštro je osudio oslobađajući presudu Suda BiH kojom je Naser Orić oslobođen krivice za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika te zatražio hitnu ostavku glavne tužiteljice BiH.

Arhiv / 24sata.info

Prema optužnici, tadašnji ratni komandant Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Naser Orić i pripadnik ABiH su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti, ali su prvostepenom odlukom Suda BiH oslobođeni krivice.



Mektić je istakao da ga je ovakva presuda isporovocirala, jer smatra da rad Tužilaštva BiH i politika koja se vodi u vezi s procesuiranjem ratnih zločina nimalo ne doprinose uspostavljanju međusobnog povjerenja i potrebe da svi oni koji su počinili ratni zločin moraju za to odgovarati.



Smatra da u ovom slučaju ne postoji problem u Sudu BiH već isključivo u Tužilaštvu i njihovoj nesposobnosti i neradu te njihovoj namjeri da kroz ovakvo rješavanje i procesuiranje zločina "BiH i dalje srlja u daljnje konflikte i sukobe".



- Često se radi o samovolji ključnih ljudi u Tužilaštvu i mislim da vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH mora danas odmah da podnese ostavku - kazao je Mektić jer, dodao je, BiH se s ovako nesposobnim ljudima u pravosudnom sistemu ne može dalje graditi.



BiH, smatra ministar, postaje država u okviru koje ne postoji pravni sistem niti vladavina prava te stoga više tako ne može funkcionirati.



- Ovo je teški poraz Tužilaštva, jer nisu više u stanju da dokažu zločin iza kojeg je ostalo desetine, pa i stotine žrtava - naglasio je Mektić, dodajući da je to svima u BiH poznato.



Poslije ovakve presude, po njegovom mišljenju, potrebno je da dođu profesionalci koji u procesuiranje ratnih zločina neće unositi "svoje privatne interese i bolesne ambicije".



Ministar sigurnosti BiH se zapitao kako je moguće da u slučaju Dobrovoljačke ulice Tužilaštvo BiH odbije podizanje optužnice, nakon čega su porodice žrtava uložile prigovor koji Tužilaštvo četiri godine nije željelo da preispita.



- Zločini u ovoj državi, bez obzira na to ko ih je počinio, moraju imati svoje ime i prezime i moraju imati svoju kaznu - mišljenja je, dodajući da je to potrebno zbog pomirenja i budućnosti naše zemlje.



Naveo je i primjer Cvetkovića u čijem je slučaju Tužilaštvo raspisalo potjernicu,nakon čega je uhapšen u Izraelu, doveden u BiH i nakon nekoliko godina pritvora pušten na slobodu odlukom Suda BiH.



- A sada mu država plaća 250.000 KM obeštećenja - dodao je Mektić i zapitao se da li u Tužilaštvu BiH uopće ima ozbiljnih ljudi te da li oni imaju predstavu čime se bave.



Tužilaštvu BiH poručio je da ne može više tako da radi, još jednom ponovivši da tužiteljica BiH "mora odmah danas da ode", jer, kako je rekao, radi se o udovoljavanju različitim političkim interesima umjesto interesima naroda.



- Ovo je povlačenje BiH unazad, u probleme, konflikte, situaciju u kojoj nećemo napraviti napredak i u drugim sferama, dok ne očistimo svoju prošlost - tvrdi ministar i dodaje da je došao kraj rada Tužilaštva BiH.



Osudio je i politiku vlasti u Republici Srpskoj (RS) za koju je rekao da je porazna te kazao da Dževad Galijašević ne može istraživati ratne zločine nad Srbima, jer otkada je angažiran na tome, Srbi gube u svim procesima i samo oni budu osuđivani.



- To je izdajnička politika vlasti u RS-u i način na koji pokušavaju uticati na ratne zločine. Nije im stalo do ratnih zločina, za njih su žrtve samo predmet političkih interesa i političkih kalkulacija - kazao je.



Mektić je osudio i izjavu predsjednika RS-a Milorada Dodika koji je za presudu Oriću kazao da "musliman sudi muslimanu za zločine nad Srbima". Ministar sigurnosti BiH smatra da bi se umjesto davanja takvih izjava Dodik trebao baviti procesuiranjem ratnih zločina i nesposobnošću Tužilaštava BiH da dokaže ono što je dokazivo.



Zaključio je da je došao trenutak da se reagira u interesu pravde i procesuiranja ratnih zločina, na način da se ne dozvoli pojedincima da nose odgovornost za smrt stotine žrtava, a da izbjegnu pravdi.



(FENA)