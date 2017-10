Oslobađanje Nasera Orića od optužbi za ratni zločin je jedina pravda koja postoji - kazala je Feni predsjednica Udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović, komentirajući današnju prvostepenu presudu izrečenu u Sudu BiH, kojom je oslobođenjen ratni komandant Armije RBiH Naser Orić.

Mehmedović je naglasila da su "žrtve ogorčene i što su ga ikako pozivali i u Hag te u Sud BiH".



- Velika nepravda je i što je on doveden do tog čina da ide po sudovima i da se maltretira - kazala je Mehmedović.



Naser Orić, bivši komandant Teritorijalne odbrane Armije RBiH, u Sudu BiH oslobođen je optužbi za zločin na području Srebrenice i Bratunca 1992. godine.



Prvostepenom presudom optužbi je oslobođen i Sabahudin Muhić, bivši pripadnik TO Armije RBiH.



