Recept za ostvarivanje ravnopravnosti na cijelom području BiH vrlo je jednostavan, treba samo poštovati odluke Ustavnog suda, odnosno treba poštovati državu BiH, rečeno je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 održanoj u nedjelju, u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Tema ovonedjeljne sesije je bila ” Ravnopravnošću građana i naroda pobijediti nacionalizam i obnoviti Mostar!” o kojoj su govorili potpredsjednica Skupštine HNK-a Vesna Saradžić, zastupnik u Skupštini HNK-a Amer Zagorčić i Mladen Ćavar.



Saradžić je izjavila kako uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (BiH) iz 2000. godine o konstitutivnosti naroda na cijelom području BiH, Srbi nisu konstitutivni u tri kantona u Federaciji BiH (FBiH) te da je jedan od tih kantona HNK.



”Nepoštivanje Ustavnog suda BiH je nepoštivanje države BiH i to od onih koji te odluke treba da i implementiraju. Građani BiH u ovom momentu svi ne uživaju ista prava. Nepoštivanje odluka Ustavnog suda znači da imamo nesigurnost koja je trenutno prisutna u čitavoj BiH. Poštivanje odluka Ustavnog suda znači poštivanje osnovnih ljudskih prava i sloboda za sve građane u BiH”, izjavila je Saradžić.



Dodala je kako je recept za ostvarivanje ravnopravnosti na cijelom području BiH vrlo jednostavan, treba samo poštovati odluke Ustavnog suda, odnosno treba poštovati državu BiH.



”S obzirom da smo mi zemlja apsurda, onda zaista nimalo ne čudi da oni koji su najglasniji kada je ugroženost u pitanju, to isto pravo osporavaju onom do sebe”, pojasnila je Saradžić.



Zagorčić je kazao kako je Mostar sada grad u kojem su građani ravnopravni u jednoj stvari – bezperspektivnosti i siromaštvu.



”To dolazi kao posljedica nepostojanja institucija u gradu Mostaru jer živimo u gradu koji nema svoje osnovne institucije kao što je Gradsko vijeće, u gradu u kojem ljudi koji trenutno vladaju tim gradom ili iz sjene ili upitnog legimiteta pokušavaju praviti ekonomiju na način da imamo bošnjačku ekonomiju, hrvatsku ekonomiju i slično”, rekao je Zagorčić.



Smatra da se na taj način ne može razvijati bilo koje društvo niti može doživjeti svoj ekonomski prosperitet.



”Iz tog razloga Mostar vapi za formiranjem svojih institucija. Vapi za izborima za formiranjem Gradskog vijeća kako bi se na nekim drugim osnovama, eventualno počeo razvijati i kako bi mogao krenuti naprijed jer građani Mostara su danas taoci ekstrema onoga svega što se dešava u BiH”, rekao je Zagorčić.



Ćavar je izjavio kako ravnopravnost građana i naroda u Mostaru, te ostatku BiH, ali i Balkanu nije moguće postići uz trenutni koncept trenutno vladajućih stranaka.



”Te vladajuće stranke svi mi dobro znamo. Oni 30 godina vezuju i razvezuju zastave, ali nikako da dođu do rješenja”, dodao je Ćavar.



Istakao je kako se ravnopravnost građana i naroda u Mostaru i BiH može sprovesti na razne načine.



”Međutim, vladajuće stranke očito ne traže rješenje već dulji niz godina. Svjesni smo da postoje odluke Ustavnog suda koje se ne provode, vezano za konstitutivnost naroda, vezano za Statut grada Mostara. Oni ne provode ni zakone koji su sami donijeli tako da rješenje, po mom sudu, će naći tek onda kada ove stranke, koje ja kolokvijalno zovem ratne, ne budu više dio rješenja”, rekao je Ćavar.



(AA)