Samostalna zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Mersiha Mehmedagić je na posljednjoj sjednici uputila inicijativu da Ministarstvo zdravstva osigura dosljedno provođenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH te da se trudnicama osigura zdravstvena zaštita bez obzira na to da li su osigurane ili ne.

Istakla je da društvena briga za zdravlje ranjivih kategorija obuhvata "zdravstvenu zaštitu žena u vezi s planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene, u skladu s propisima o zdravstvenom osiguranju".



Također je pojasnila da se finansiranje vrši, između ostalih izvora, i iz "prihoda prikupljenih po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, sredstava budžeta kantona u skladu s mogućnostima kantonalnog budžeta u kalendarskoj godini".



- S obzirom na to da će zdravstvena ustanova pružiti uslugu trudnici, ali je i naplatiti, ukoliko Ministarstvo ne osigura sredstva za implementaciju navedenih propisa, nastavit će se izrugivanje Zakonu i to na jednoj od najranjivijih kategorija. Za to vrijeme neosigurane trudnice po svakom redovnom pregledu plaćaju minimum 50 KM - pojasnila je Mehmedagić.



Ministrica zdravstva KS-a Zilha Ademaj podržala je inicijativu da se iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo finansiraju prava na zdravstveno osiguranje za neosigurane trudnice.



- Napominjemo da to nije bio slučaj do sada i da ovo ministarstvo treba određene ulazne podatke da napravi procjenu potrebnih sredstava, te će inicijativu uputiti Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na izjašnjenje - naglasila je.



Također je dodala da je upućen i zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da o ovom pitanju daju mišljenje u vezi s eventualnim mogućnostima finansiranja na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.



(FENA)