Postupajući tužioci Tužilaštva KS podigli su optužnicu protiv Alije Delimustafića i još 45 osoba obuhvaćene istragom u predmetu "Pravda" zbog krivičnih djela organizirani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlasti, povreda zakona od strane sudije, pranje novca, krivotvorenje isprave, prevara i pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Arhiv / 24sata.info

Optužnicom su obuhvaćeni Alija Delimustafić, Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makarević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Nihad Druškić, Dalibor Macanović, Enver Delimustafić, Amirela Lončar, SamireaSkorupan, Sead Hadžić, Zaim Spahović, Hamdi Spahić, Samir Čolan, Zikret Orhanović, Samina Skopak, Nermin Vila, Lejla Mirela Eminović, Ismet Hamzić, Halid Drkenda, Milena Rajić, Fatima Kapur, Arif Ibrahimović, Faruk Telalagić, Ševala Arnautović, Edin Arnautović, Ratko Đokić, Dušanka Đokić, Dobro Đokić, Vojko Đokić i pravnih osoba Cenex GROUP d.o.o Sarajevo, CONSULTANS d.o.o Sarajevo, EX LINE GROUP d.o.o Istočno Sarajevo, CENTRALEXPORT d.o.o. Istočno Sarajevo, CENEX INŽENJERING d.o.o Sarajevo, CENEX d.o.o Istočno Sarajevo, EXLINE d.o.o Istočno Sarajevo i MINAS CO d.o.o Sarajevo.



Prema navodima iz optužnice, Alija Delimustafić tereti se da je od 2009. do 2016.godine organizirao kriminalnu grupu koja je, između ostalog, nezakonito knjižila i preprodavala nekretnine uglavnom umrlih osoba na području KS. Dakle, u sudskim postupcima koje je vodila sutkinja Lejla Fazlagić Pašić, nekretnine sa umrlih knjižili su na članove organizacije i rodbinu, a potom su ih sklapanjem ugovora prodavali trećim osobama.



Počinjenjem pomenutih krivičnih djela stekli su protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 10 miliona maraka.



Članovi ove organizirane grupe su: Lejla Fazlagić Pašić, Juso Škrijelj, Izet Musić, Zoran Lončar, Emir Karača, Elvira Kreho, Suphija Škrijelj, Džemal Karić, Lejla Cerić, Suada Hadžić, Abid Hodžić, Edina Mutevelić, Murisa Makarević, Kemo Kapur, Samir Muslić, Nihad Druškić, Sejda Filipović, Dalibor Macanović, Hamdija Habul, Miloš Zebić, Enver Delimustafić, Amirela Lončar, Samira Skorupan, Sead Hadžić, Slaven Vuković, Zaim Spahović te osam pravnih osoba.



"Riječ je o sistemskoj korupciji u kojoj su učestvovali bivši ministar unutrašnjih poslova RBiH, sutkinja, tužilac, osam advokata, sudski vještak, notar, zamjenik direktora Agencije za forenzička ispitivanja BiH, općinski službenici, sudski kuriri i direktori firmi", navode iz Tužilaštva KS. .



Optužnica koja je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu na potvrđivanje sadrži oko 1.000 stranica, predloženo je nekoliko hiljada materijalnih dokaza, planirano je saslušanje više od 150 svjedoka i 13 vještaka.



Tužilaštvo KS je uz optužnicu predložilo Kantonalnom sudu u Sarajevu produženje pritvora Aliji Delimustafiću. Predloženo je i oduzimanje imovinske koristi koja je stečena počinjenjem navedenih krivičnih djela.



Lejla Fazlagić Pašić nije optužena budući da nije izručena BiH, kao ni Juso Škrijelj i još pet osoba koje su nedostupne organima gonjenja.



Inače, tokom istrage u predmetu "Pravda" izuzetna saradnja ostvarena je sa timom istražitelja Federalne uprave policije, hrvatskim Uskokom te istražiteljima Uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a RS, SIPA-e i Porezne uprave FBiH.



Nastavlja se istraga protiv drugih osoba.

(Klix)