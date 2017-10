Prije nešto više od godinu Vijeće Evropske unije je prihvatilo aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i zadužilo Evropsku komisiju da pripremi mišljenje o aplikaciji. To je bio period optimizma, jer je ova odluka uslijedila nakon niza koraka koje su napravile bh. vlasti, navodi Dan Preda, izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH u autorskom teksu za internet stranicu European Western Balkans.

Cristian Dan Preda / 24sata.info

- Izgledalo je da se BiH vratila na evropski put nakon duge blokade - naveo je Preda.



No, ističe da je danas malo razloga za optimizam. Nema napretka u borbi protiv korupcije koja nagriza državu, vladavina prava je problematična, a pravosudni i sistem javne uprave vape za reformom.



- Provođenje reformske agende koje je kičma novog evropskog pristupa je izuzetno sporo. Kada je riječ o odgovorima na upitnik Evropske komisije, koji su trebali biti pripremljeni brzo i efikasno, očito je da neće biti dostavljeni u roku koji su bh. vlasti sebi postavile. Posljendje priče o tome da će odogovori biti dostavljeni do kraja godine značit će ozbiljnu odgodu za ambicije države da dobije kandidatski status, te će utjecati na kreditbilitet države kao potencijalnog kandidata – navodi, između ostalog, Preda.



On upozorava da je, iako opći izbori dolaze tek u oktobru naredne godine, izborna kampanja već počela u martu ove godine.



- Opet se sve politizira i za sve postoji rizik blokade. Tenzije i podjele često po etničkom principu su postale pravilo igre. Koalcija na državnom nivou je na staklenim nogama. Slično je i u Federaciji, dok su u RS napetosti između autoritarnog SNSD-a i opozicije dostigle kritični nivo utječući na ekonomske i socijalne uvjete – smatra Preda. Navodi da je najbolji prikaz situacije blokada usvajanja poslovnika za rad zajedničkog parlamentarnog tijela EU i BiH.



- Stare navike teško umiru, posebno u politici. Ali, dolazi vrijeme kada kratkoročni politički poeni više neće biti prihvatiljivi niti opravdani, kada će se igra optuživanja morati obustaviti – kaže Preda.



Krajnje je vrijeme da političari u BiH preuzmu odgovornosti i ozbiljno se prihvate posla, navodi evropski parlamentarac.



- Često analitičari i političari tvrde da je problem BIH nepostojanje zajedničke vizije o budućnosti zemlje svih zajednica i građana. Ali, ja se ne bih složio. Takva vizija postoji, ona dolazi iz želje za pristupanje Evropskoj uniji koju niko u državi ne poriče. Sve što je potrebno jeste raditi odgovorno i ozbiljno na tome. Stavite Evropu na prvo mjesto, u suprotnom ništa dobro za BiH nemojte očekivati u skoroj budućnosti – naveo je Preda, između ostalog u autorskom tekstu.



(FENA)