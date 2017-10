Predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović posjetio je u srijedu Trebinje gdje se susreo s vladikom zahumsko-hercegovačkim i primorskim Grigorijem.

Nakon održanog sastanka vladika je izrazio zadovoljstvo današnjom posjetom predsjedatelja Čovića kojega je nazvao velikim prijateljem srpske zajednice prema kojoj je, kako je kazao, uvijek bio blagonaklonjen.



Istaknuo je kako je Čovića tijekom sastanka zamolio za nastavak suradnje koja je i do sada bila uspješna, a za koju se nada da će u budućnosti imati još bolje rezultate.



- Drago mi je da sam danas ovdje i da sam s vladikom mogao razgovarati o suradnji i temama koje nas na neki način, zajednički dotiču - kazao je Čović u izjavi novinarima, napomenuvši kako je osobita pažnja tijekom sastanka bila posvećena pravoslavnoj crkvi u Mostaru, kao i suradnji na području Grada Mostara.



Na upit da prokomentira položaj srpskog stanovništva u Mostaru te može li on biti bolji, Čović je ustvrdio kako on može biti bolji nego što je sada, ali kako Mostar ima jedan veliki problem, a to je stagniranje u razvoju proteklih godina.



- Ono što je nekada krasilo Mostar danas mu nedostaje. Mostar je nezamisliv bez srpskog naroda kao njegovog dijela i njegove baštine. Potrebno je u miru i bez puno politikantstva riješiti jednakopravnost srpskog naroda i vjerujem kako zajedno možemo napraviti veliki iskorak - kazao je predsjedatelj Predsjedništva BiH te zahvalio vladiki na današnjem susretu.



Nakon sastanka s vladikom Čović će se susresti s gradonačelnikom Trebinja Lukom Petrovićem.

