Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Anto Jeleč primio je danas u Sarajevu u službenu posjetu delegaciju Oružanih snaga Republike Hrvatske na čelu sa načelnikom Generalštaba, generalom zbora Mirkom Šundovim.

Foto: AA

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general-pukovnik Anto Jeleč izjavio je nakon sastanka dviju delegacija da OS BiH imaju dobru saradnju sa OS Republike Hrvatske, a ta saradnja je, prema njegovim riječima, "sadržajna, konkretna i ima svoje pravce djelovanja".



"Kada kažem da je sadržajna, prvenstveno želim da napomenem da i mamo edukaciju naših kadrova u vojnim školama u Hrvatskoj. Tu su kadeti, kojih sada imamo 11 na školovanju. Očekujemo naredne godine da nam prvi isškolovani dođu, donesu svoja iskustva, svoje sposobnosti i unesu neki novi duh u naše stožere, u naše postrojbe", rekao je Jeleč.



Istakao je da OS BiH kroz edukaciju jača svoje sposobnosti u postrojbama i kolektivnoj obuci.



"Vrhunac sve te naše obuke pokazujemo u misijama. U proteklim godinama smo zajedno sa vojnom policijom u Afganistanu pokazali da možemo zajedno i uspješno educirati i druge", rekao je Jeleč.



Ocijenio je da je regionalna saradnja u jugoistočnoj Evropi, posebno Američko-jadranska povelja (A5) koju su osnovale Albanija, Hrvatska, Makedonija i SAD kako bi se pomoglo državama aspirantima da se pridruže NATO-u, vrlo važna.



"Imamo svoj put, imamo put euroatlanskih integracija. Sada nam je stolu da postanemo korisnici, odnosno da aktiviramo MAP. Tu nam Hrvatska pomaže kada su u pitanju standardi i regulative. Očekujemo da ćemo uvjete koje imamo do kraja godine podastati i pokazati svoj napredak i imati svoj put učvršćen ka euroatlanskim integracijama i NATO-u", istakao je Jeleč.



Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Mirko Šundov istakao je da ovom posjetom potvrđuju dosadašnju dobru saradnju koja je urodila plodom u smislu nekih zajedničkih aktivnosti vezano za pripremu i učešće u operacijama potpore miru, u vježbama i procesu školovanja pripadnika OS BiH u Hrvatskoj.



"I dalje smo potpuno otvoreni daljnjem unapređenju suradnje u svim tim područjima. Posebno bih istaknuo daljnju suradnju u okviru Američko-jadranske povelje koja je takođe urodila plodom. Hrvatska, Albanija, Crna Gora su postale punopravne članice NATO-a polazeći od aktivnosti u toj inicijativi", rekao je Šundov.



Načelnik Glavnog stožera OS Hrvatske ponovio je potporu Hrvatske Ministarstvu odbrane BiH, Oružanim snagama BiH na putu ka euroatlanskim integracijama.



"Posebno konkretnim aktivnostima koje mi kao dvije vojske možemo pružiti a to je raditi zajedno na standardima, podizati standarde prvenstveno radi sigurnosti, sve aktivnosti podizati na višu razinu, prikupljati znanja vještine i sposobnosti kako bi pripadnici bili osposobljeni, opremljeni i obučeni da mogu izvršavati sve one zadaće koje su im zagarantirane ili date ustavom ili drugim propisima", istakao je Šundov.



Istakao je da je ova posjeta potvrda dobre saradnje između dviju zemalja te je izrazio zadovoljstvo što s delegacijom iz Hrvatske boravi u trodnevnoj posjeti BiH u okviru koje će posjetiti postrojbe i vidjeti određene sposobnosti OS BiH.



Posjeta je ostvarena u okviru Plana bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Hrvatske.





