Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović danas je, povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava 5. oktobra, čestitala svim učiteljima, roditeljima i djeci “njihov” dan.

Elvira Dilberović / 24sata.info

- Iznimno mi je zadovoljstvo da i ove godine obilježavamo Dan učitelja. Svakako, ono što bih poručila svima koji su na tim i takvim radnim mjestima jeste da im želim sretan Dan učitelja, da cijenim napore koje ulažu u odgoj naših najdražih i nadam se da će i dalje čestito raditi svoj posao – istakla je Dilberović u izjavi za Fenu.



Ministrica je čestitala prosvjetnim radnicima Svjetski dan učitelja i istakla da je to prilika da se pokaže kako se rad nastavnika i profesora cijeni kao izuzetno važan za ukupan razvoj društva.



- Također, namjera je da se izrazi podrška nastavnicima i profesorima u obavljanju odgovorne zadaće, te naglasi važnost njihove profesije, ali i obrazovanja čiji su nositelji - kazala je.



Istakla je da je cilj obrazovanja u poticanju mladih da prepoznaju i iskoriste vlastite vrijednosti i potencijale da bi izgradili karakter s kojim će živjeti iskreno i slobodno, samostalno i odgovorno, spremni za sve životne izazove.



Upitana za ocjenu položaja prosvjetnih radnika ministrica Dilberović kazala je da se njih ne tretira onako kako bi to trebalo i kako to oni zaslužuju, na svim nivoima obrazovne vlasti.



Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra u više od 100 zemalja svijeta, pa tako i u BiH, a proglasio ga je UNESCO 1994. u spomen na isti datum 1966. kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja.



Cilj Svjetskog dana učitelja je mobilizirati podršku za nastavnike da bi se osiguralo da će učitelji i dalje ispunjavati potrebe budućih generacija te podići obrazovanje na nivo društvene važnosti i izvući učitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu važnost koju zaslužuju.





(FENA)