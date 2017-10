Učesnici konferencije "Svako dijete treba porodicu", koja je održana danas u Sarajevu, poručili su da svako dijete treba da odrasta u porodičnom okruženju.

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH i Fond za djecu Ujedinjenih nacija (UNICEF) današnjom su konferencijom obilježili pokretanje javne kampanje o poboljšanju statusa djece bez roditeljskog staranja pod motom "Svako dijete treba porodicu". Kampanja je dio projekta koji finansira Evropska unija pod nazivom "Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica".



Na konferenciji su, osim predstavnika UNICEF-a, EU, Parlamentarne skupštine BiH, učestvovali relevantni akteri u oblasti dječije zaštite u BiH da bi ukazali na problematiku djece bez roditeljskog staranja.



Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark je kazao da rijetko ima priliku govoriti o jednoj od najmarginalizovanijih grupa u ovoj zemlji.



- Ti glasovi koje rijetko čujemo, ako i ikada, jesu djeca koja žive u domovima. Zbog toga osjećam privilegiju biti u društvu ovih mladih ljudi koji su proživjeli teške situacije - kazao je Wigemark, te im je zahvalio što su danas podijelili lična iskustva.



Ambasador Wigemark ističe da ono što je najupečatljivije jeste podatak da većina djece koja žive u domovima nisu siročad, oni imaju roditelje. Po njegovim riječima, veliki broj djece je smješten u domove u BiH jer su njihovi roditelji siromašni, isključeni iz društva, u nemogućnosti da priušte odgovarajuće liječenje djeci s invaliditetom, ili jednostavno nisu u mogućnosti da se brinu za svoju djecu. Ističe da se svi ovi problemi mogu riješiti.



- Zaštita i promoviranje prava djeteta je jedan od ciljeva Evropske unije i Ujedinjenih naroda. To je srž naših vrijednosti, zaštititi prava djece - naglasio je ambasador Wigemark.



Naglasio je da ova djeca imaju ista prava kao i svi ostali građani.



- Možda nisu odrasli, ali imaju ista prava kao i svi mi. Porodica ne bi trebala biti privilegija ili samo san, to je pravo svakog djeteta - poručio je ambasador Wigemark.



Predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan je rekla da svako dijete treba porodicu, te da je to više od slogana današnjeg skupa.



- Mi to zaista smatramo nadahnućem i pozivom na akciju za sve nas. Prije svega, ključna poruka danas je važnost prevencije. Treba da svi zajedno radimo da spriječimo da se djeca nepotrebno ne razdvajaju od svojih porodica - naglasila je Narayan.



Njena druga poruka je da se mora smanjiti oslanjanje na zbrinjavanje djece u ustanovama u BiH.



- Znamo da to ne doprinosi dobrobiti djece pa i potpunom razvoju djeteta, posebno kada se radi o djeci s poteškoćama u razvoju i djeci mlađoj od tri godine. Učinimo sve da dokinemo ovu praksu – istaknula je.



Također je poručila da se mora ulagati u jačanje sistema hraniteljstva te pozvala na još jači sistem hraniteljstva u BiH "zato što će on imati značajan krajnji efekt na živote ove djece".



Napomenula je da danas promoviraju novu kampanju, početak još većeg zamaha u radu na ovom pitanju "kako bi osigurali da svako dijete ima porodično okruženje".



Članica Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Maja Gasal-Vražalica je ocijenila da je današnja konferencija bila jedna od emotivnijih koja je održana u najvišem zakonodavnom tijelu u BiH.



- Kako i ne bi kada smo danas pričali o djeci Bosne i Hercegovine, odnosno o djeci bez roditeljskog staranja. Učesnici i učesnice su osobe iz struke, profesionalci koji su s nama podijelili svoja iskustva i ukazali na nedostatke koji postoje u zakonodavstvu u BiH ili u procesima provedbe - navela je.



Dodala je da su danas promovirali i zakon o hraniteljstvu te je zahvalila svim hraniteljima u BiH.



- Hvala im što postoje i što su preuzeli ono što djeci ustvari treba, preuzeli su ulogu biološke obitelji, dali im svoju punu ljubav i od njih učinili vrlo uspješne ljude. Hvala svima vama koji ste danas svoje iskustvo podijelili s nama - kazala je Gasal-Vražalica.



Po njenim riječima, BiH kao zemlja koja je potpisala UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta bi trebala učiniti da sva djeca u BiH imaju jednaka prava. Podsjetila je da u Preambuli piše da svako dijete treba da odrasta u porodičnom okruženju.



Projekt "Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica", koji UNICEF provodi u periodu 2016. - 2018. u BiH finansira EU. Cilj projekta je osigurati da djeca bez roditeljskog staranja, djeca koja su pod rizikom od razdvajanja od porodice i djeca s poteškoćama u razvoju uživaju jednaka prava i položaj kao i sva druga djeca u BiH.



