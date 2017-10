Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (RS) Dragan Lukač izjavio je danas da ekspozija, koja se danas dogodila u banjalučkom naselju Rebrovac, nemaju veze s krivičnim djelom terorizma.

Dragan Lukač / 24sata.info

Lukač je na vanrednoj konferenciji za novinare potvrdio da je do ekspozije došlo, jer je postavljena, najvjerovatnije, ručna bomba ispod jednog vozila.



-Radi se o ciljanom napadu na određenu osobu. Prilikom pokretanja vozila došlo je do eksplozije, a zapaljena su još dva vozila koja su se nalazila u blizini - precizirao je.



Lakše su povrijeđene dvije osobe, vozač u automobilu pod koji je postavljena eksplozivna naprava, te slučajni prolaznik.



Direktor policije RS-a Darko Ćulum je rekao da je u pitanju krivično djelo ubistvo u pokušaju.



Uviđaj je u toku, a Ćulum dodaje da je osoba pod čiji je automobil postavljena bomba od ranije poznata policiji, koja je protiv njega 2002. godine podnijela izvještaj zbog krivičnog djela izazivanja opće opasnosti te ugrožavanja saobraćaja.



Banjalučki mediji, pozivajući se na nezvanične podatke, javili su da je jedan od povrijeđenih profesor fizičkog Spaso Šakota kojeg su svojevremeno učenice optužile za pedofiliju.



Ćulum je, međutim, dodao da policija protiv ove osobe nije podnosila izvještaj za to krivično djelo.



