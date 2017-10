Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa oglasili su se danas saopćenjem za javnost u kojem ističu da Srbija, nakon što je izdala garanciju za privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, još jednom potvrđuje svoju ulogu skrivanja i štićenja optuženih ali i osuđenih ratni zločinaca, potvrđuje svoju opredjeljenost da je ostala pri svom stavu negiranja počinjenih zločina, i s tim potvrđuje vlastito učešće u počinjenim zločinima.

Murat Tahirović / 24sata.info

- Zemlja koja krije na hiljade optuženih za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, zemlja koja krije osuđene ratne zločince od Stankovića do Đukića, zemlja čija Vojno-medicinska akademija (VMA), kao na traci, izdaje razna uvjerenja optuženim i osuđenim ratnim zločincima s kojima ih proglašava u većini slućajeva psihološki poremećenim osobama, ne može da da garanciju da će ispuniti dogovor te da će optuženi ratni zločinac izaći pred lice pravde pri izricanju presude - stoji u saopćenju za javnost ova dva udruženja.



Nakon što je vlada Srbije izdala garanciju za privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, za kojeg će MKSJ izreći prvostepenu presudu u novembru 2017 godine, iz ovih udruženja se pitaju "zašto vlada Srbije izdaje garanciju, ima li vlada Srbije uopće kompetencije, koji su motivi vlade Srbije i kojim povodom to radi s obzirom da će presuda Mladiću biti izrečena za nešto više od mjesec dana, odnosno za provođenje procedure i donošenje bilo kakve odluke na osnovu zahtjeva Srbije jednostavno ne postoji dovoljno vremena".



- Potpuno je jasno da će zahtjev Srbije biti odbačen. Naime, sud se već očitovao u maju 2017., kada je Rusija dala garancije za privremeno puštanje Mladića na slobodu, i vrlo jasno je obrazložio razloge zbog kojih Mladić ne može biti pušten od toga da se više od decenije krio po, prije svega, Srbiji pa do toga da je u MKSJ došao s jako narušenim zdravljem i da je zahvaljujući ljekarima u pritvorskoj jedinici ali i ljekarima iz Holandije njegovo zdravstveno stanje stabilno, poručili su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa.



(FENA)