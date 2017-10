Olimpijski centar Jahorina planira realizaciju velikih i zahtevnih projekata koji trebaju omogućiti da se ova olimpijska planina vrati na mapu uspješnih evropskih skijaških destinacija.

Foto: 24sata.info

Direktor OC Jahorina Dejan Ljevnaić na konferenciji za novinare je izdvojio projkete uređenja i prosjecanja novih skijaških staza i veznih puteva po FIS standardima, izgradnju akumulacionog jezera koje će se koristiti i u ljetnjoj sezoni za šetnju i boravak u prirodi, izgradnju vjetroustava na vrhu planine koji će se osim smanjivanja jačine vjetra na vrhu planine koristiti i kao orijentiri i putokazi za skijaše, te kao poslednja faza - izgradnju sistema za vještačko osnježavanje uz pomoć kojeg će skijašku sezonu produžiti na 130 umesto 60 dana koliko sada traje.



Za najmlađe pripremaju mnogo novina za predstojeću zimsku sezonu od kojih je izdvojio otvaranje novog ski vrtića u kojem će djeca provesti nezaboravne trenutke na Jahorini.



- Osim novina radimo i na riješavanju postojećih problema i stav novog menadžmenta je da ne okrećemo glavu ni od jednog problema. Krenuli smo u uređenje prilaznih puteva u saradnji sa JP Putevi Srpske, uređenje i obilježavanje prilaznih punktova s osvetljenjem, kao i uređenje više parking prostora na Jahorini - kazao je među ostalim Ljevnaić.



Predsjednik Nadzornog odbora OC Jahorina Nedeljko Elek je kazao da je vanredna skupština akcionara donijela odluku o emitovanju druge emisije obveznica u iznosu 10.375.000 KM, te dodao da je pokrivenost obveznica je 1:1,4 što je sasvim u standardu s bankarskim i zakonskim procedurama.



Dodao je da su kapaciteti na Jahorini bukirani do 25. januara što, kako je istakao, govori o tome da se vraća povjerenje turista i skijaša u Jahorinu. Također, najavio je da će goste Jahorine u novogodišnjoj noći zabavljati Željko Joksimović.



Direktor Ljevnaić i načelnik Općine Pale Boško Jugović, potpisali su danas ugovor o besplatnom korištenju skijališta za učenike koji pohađaju škole na teritoriji Općine Pale.



Jugović je kazao da je lokalna zajednica maksimalno uključena i zajednički s OC Jahorina nastoje da se Jahorini vrati ono što ona zaslužuje a to je sjaj koji je imala u olimpijska vremena.



- Nadam se da smo na dobrom putu uz sve zakonske procedure koje ćemo ispoštovati - kazao je načelnik Jugović , te izrazio zahvalnost NO i upravi na odluci da se učenicima osnovnih i srednjih škola na teritoriji Općine Pale omogući besplatno skijanje u toku sezone.



Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković istakao je da su radovi koji se izvode trenutno na Jahorini najveći još od priprema ove planine za Olimpijadu 1984. godine.



Dodao je da će resorna ministarstva Vlade RS učiniti sve da se tokom zimske turističke sezone osigura adekvatna zdravstvena zaštita i prohodnost puteva za sve koji budu boravili na Jahorini.



Gluhaković je demantirao sve koji dovode u pitanje zimsku turističku sezonu na Jahorini zbog radova na sanaciji tunela „Kalovita brda“ na ulazu u Pale ističući da će radovi biti završeni u novembru, kako je i dogovoreno.



(FENA)