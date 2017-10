Evropska komisija i British Council objavili su poziv za podnošenje prijava za “Program EU za mlade profesionalce zapadnog Balkana – 2. krug”, saopćio je British Council.

Program je namijenjen državnim službenicima na početku karijere (s dvije do pet godina staža u javnoj upravi) u šest zemalja zapadnog Balkana - Albaniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji) a provodi se kroz dva programa obuke u akademskim institucijama EU te kroz komponentu regionalne razmjene. Program vodi Evropska komisija, a implementira British Council, saopćila je.



Prijave su otvorene do 10. oktobra 2017. godine u 18 sati.



Uspješnim kandidatima nudi se mogućnost pohađanja dva intenzivna petnaestodnevna programa obuke iz oblasti javnih politika i upravljanja.



Prva obuka održava se na Sciences Po u Parizu (Francuska) u decembru 2017. godine, a druga u College of Europe u Brižu (Belgija) početkom 2018. godine.



Ciljevi programa su izgradnja profesionalnih kapaciteta i priprema naredne generacije rukovodećeg kadra javne uprave i kreatora javnih politika kako bi ubuduće vodili procese pristupanja EU i promjena u svojim društvima, naročito u smislu ispunjavanja obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju te pregovaračkog procesa.



Radni jezik programa isključivo je engleski i predviđa učešće maksimalno 30 učesnika u segmentima obuke i razmjene. Za svaku zemlju regije raspoloživo je do pet mjesta, a stvarni broj stipendija zavisi od broja podobnih kandidata.

