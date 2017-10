Prema prognostičkim kartama, nakon stabilnijeg početka sedmice, u utorak poslijepodne u Bosni i Hercegovini se očekuje postepeno pogoršanje vremenskih prilika, izraženije u Krajini, Posavini, na sjeveroistoku i u centralniim dijelovima zemlje, dok će u Hercegovini biti bez značajnijih promjena.

U srijedu će se u prijepodnevnim satima zadržati slaba kiša u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne i Hercegovine, nakon čega će u drugom dijelu dana nastupiti postepena stabilizacija.



Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, temperaturni režim neće se značajnije izmijeniti, jutarnje temperature kretaće se od šest do 12 stepeni u unutrašnjosti, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih. Maksimalne dnevne relativno visoke za ovaj period, većinom iznad 20 stepeni Celzijusovih, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 25 stepeni.



U petak i dane vikenda očekuje se promjena vremena, praćena povećanom naoblakom, padavinama i zahlađenjem. Na planinama je moguća susnježica i snijeg. Jutarnje temperature zraka biće osjetno niže u odnosu na protekli period, a nakon prolaska pogoršanja i razvedravanja mjestimično je za vikend moguća i pojava slabijeg mraza. Maksimalne dnevne također će opasti, kretaće se od šest do osam u unutrašnjosti, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.



Od 9. oktobra do kraja prognoznog perioda, izgledno je da će u prvom dijelu naredne sedmice biti stabilnije, bez padavina, jutra još uvijek hladna, danju postepeno iz dana u dan toplije uz maksimalne dnevne temperaturne vrijednosti između 12 i 20 stepeni Celzijsovih.



Od sredine naredne sedmice, prema aktuelnim prognostičkim kartama, očekuje se pogoršanje praćeno obilnijim padavinama, pri tome će temperature biti u okviru prosječnih za ovaj mjesec.





