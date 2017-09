Umjesto da rade na kreiranju boljeg ambijenta za rast, rad i bolji život, vlasti u Banjaluci bave se referendumima i drugim za život nevažnim temama, vukući unatrag državu na putu ka evropskim i NATO integracijama. Ekonomski indikatori su sve porazniji za Banjaluku.

Foto: 24sata.info

U nastavku indikatori koji u najbolje oslikavaju ekonomsko zastoajanje manjeg entiteta za Federacijom Bosne i Hercegovine.



Bosna i Hercegovina bilježi bolje ekonomske indikatore u zadnje dvije godine, međutim u Federaciji su oni izraženiji u odnosu na Republiku Srpsku.

Ekonomski analitičar Zlatko Hurtić navodi da je sama stopa ekonomskog rasta u Federaciji BIH za jednu trećinu veća nego u entitetu RS. Sa druge strane uočljiva je i sve veću razliku u GDP-u per capita, odnosno BDP-u u oba entiteta, gdje je u Federaciji za 200 KM veći nego u RS.



“Ono što je posebno značajno jeste da izvoz raste daleko više u Federaciji nego u RS i on jeste upravo možda taj generator ekonomskog rasta koji je ovdje veći“, kaže Hurtić za TV1.



Uz zaduženost koja je po glavi stanovnika dvostruko veća nego u Federaciji, Republika Srpska drastično je prošle godine podbacila i po obimu stranih investicija. Ukupne investicije u BiH rasle su 5 posto, a oko 90 posto investicija otišlo je u Federaciju BIH.



“Ukupno u Federaciji negdje 500 miliona KM, a u RS samo 50 miliona“, navodi Hurtić.



Vrijedan pažnje je i podatak o naplati javnih prihoda. Nakon rekordne naplate u prošloj godini od 4,4 milijarde maraka, tekuća godina mogla bi biti još bolja. Samo u prvih osam mjeseci Porezna uprava Federacije naplatila je 3,2 milijarde maraka - 300 miliona KM više nego prethodne godine, dok su prihodi Republike Srpske bili upola manji. Istina, Federacija ima više stanovnika nego Republika Srpska, pa samim tim, ističe Hurtić, i veće bruto iznose, ali sigurno i snažniju industrijsku osnovu.



Od 200 velikih preduzeća više od dvije trećine je iz Federacije.



“Upravo i struktura tih preduzeća je daleko povoljnija, industrijski su orijentirani više u Federaciji, u RS više na trgovinu i tako dalje. To jeste jedan značajan motor ekonomskog razvoja naše zemlje i nešto što bi u RS trebalo značajno da se popravi ako žele bolje stope ekonomskog rasta, stabilniji rast zaposlenosti i veći izvoz“, kaže Hurtić.



Ekonomski indikatori svjedoče da je Federacija ipak napredniji dio države. Pokazuje to i snaga budžeta. Budžet Federacije i kantona Sarajevo skupa premašuju budžet Republike Srpske koji je centraliziran. Ako se tome dodaju budžeti preostalih devet kantona, onda su budžeti u Federaciji skoro dvostruko veći nego budžet RS.



(24sata.info)