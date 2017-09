Danas nije potrebno naglašavati opću potrebu evropskih društava za vjerodostojnim i produktivnim znanjima o islamu, kazao je za INS u povodu 40 godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Hilmo Neimarlija, jedan od vodećih bošnjačkih intelektualaca, nekadašnji predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u dva mandata i autor Ustava IZBiH iz 1997. godine.

- Pod vjerodostojnim i produktivnim znanjima mislim na znanja koja potječu iz izvora i punovažne tradicije islama i koja istovremeno imaju konkretnu kulturno-povijesnu razumljivost. Drugim riječima, to su znanja o principima, vrijednostima i ustanovama islama u kojima se pokazuje njihov nepromjenljivi, univerzalni karakter u svjetlu promjenljivih okolnosti vremena i prilika jednog društva. To su, na primjer, znanja koja su tokom svojih neprekidnih proučavanja Kur'ana i života Poslanika Muhammeda stjecali jedan Lessing i jedan Goethe, koji su u islamu otkrivali jasnoću vjere u Boga i zahtjev za činjenjem dobra, i ispisivali pohvale univerzlanoj odgojnoj snazi islama u oplemenjivanju ljudi i zajednica - kaže za INS profesor Neimarlija.



Nasuprot tim velikim Evropljanima, ističe on, "danas je mnoštvo Evropljana koji se boje islama".



- Zato što nemaju pravih znanja o islamu i zato što im se u zamjenu za ta znanja nude iskrivljene predstave o islamu i muslimanima. Na drugoj strani imamo veliko mnoštvo muslimana koji nemaju znanja o Evropi Lessinga i Gothea, o velikoj humanističkoj tradiciji Evrope, i kojima se Evropu predstavlja kao nosioca agresivnog antireligijskog sekularizma, vođenu isključivo materijalnim interesima - naglasio je profesor.



Jednom riječju, smatra Neimarlija, potrebna su vjerodostojna evropski razumljiva znanja o islamu.



- Kao što su potrebna vjerodostojna, islamski razumljiva znanja o Evropi, i, da ne navodim dalje: uloga FIN-a u razvijanju, povezivanju i afirmiranju ovih danas toliko potrebnih i važnih znanja je odista velika, toliko velika da nadilazi njegove realne mogućnosti u ovom trenutku. Međutim, nemam nikakvih sumnji oko toga da će se Fakultet uspješno razvijati u skladu sa svojom izvornom misijom i širokim mogućnostima njezine realizacije - zaključio je profesor Neimarlija.



