Nakon izrazito niskih temperatura i hladnih dana Sarajlije i gosti glavnog grada BiH su prvog dana vikenda uživali u sunčanom vremenu, piše Anadolu Agency (AA).

Na sjevernoj Zemljinoj polulopti jesen je nastupila 23. septembra i traje do 22. decembra, kada počinje zima. Sunčani početak jeseni Sarajlije su iskoristile za šetnju, dok turisti, kojih i danas ima u velikom broju, obilaze poznate sarajevske građevine i historijske spomenike.



Najniža temperatura koja je danas zabilježena je bila na Bjelašnici i to jedan stepen Celzijusa. Najtoplije je u Mostaru, 22 stepena.



I narednih dana se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama koje će se kretati od tri do 25 stepeni.



Oblačno vrijeme sa kišom možemo opet očekivati od utorka naredne sedmice.



