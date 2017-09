Neformalna grupa novinara okupila se danas u 14 sati ispred zgrade Federalne uprave policije u Sarajevu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog nedavnih prijetnji koje su policijski službenici uputili novinarima Radija Slobodna Evropa.

Prošle sedmice, novinarima Radija Slobodna Evropa je prijećeno batinama te im je onemogućeno snimanje.



"Ovo je tek jedan od slučajeva gdje nam je onemogućeno da normalno radimo, jedan od slučajeva kojima se pokazuje odnos prema novinarima, jedan od slučajeva gdje se novinarima prijeti, optužuje ih se za izazivanje incidenata, da su nekoga tukli te da su problem ovog društva. Naprotiv, mi smo na mjestima gdje postoji problem i ako policija nije s nama on bude riješen, onda smo u još većem problemu", rekao je urednik Radija Slobodna Evropa u BiH Milenko Voćkić.



Smatra da se novinari mogu zaštititi od ovakvih napada jedinstvom kojeg nema dovoljno i da su novinari krivi za to, jer se svrstavaju tamo gdje im je bolje, a ne gdje je pravednije. Također je naglasio koliko je bitna obostrana komunikacija između medija i institucija vlasti, ali da komunikacija u kojoj se prijeti batinama i govore omalovažavajuće riječi nije komunikacija.



Novinarka koju je policijski službenik verbalno napao Marija Šimanić-Arnautović kaže kako nije bila zatečena, jer se često dešava da policajci nemaju razumijevanja za ono što novinari rade, ali naglašava i da se neće nikad s tim pomiriti, jer to nije način na koji bi se policajci trebali ponašati.



Nakon petnaestominutnog insistiranja kod nadređenog, saznali su ime policijskog službenika koji je Mariji rekao da je "bezobrazna", da "nije normalna" te da je za njega "niko i ništa", a Marija kaže i kako su još neke kolege novinari imali problema s istim službenikom.



Kaže kako joj ova podrška daje nadu da novinari mogu biti solidarni.



"Najveći problem je razjedinjenost i ogroman broj udruženja novinara koja ne mogu raditi onako kako bi trebala. Da imamo jedno jako udruženje bili bismo solidarniji i zaštićeniji. Zbog nas ovakvih kakvi smo i zbog tih udruženja svi nas gledaju neozbiljno pa nam se može reći da se desilo i ono što se nije desilo", rekla je za kraj ova novinarka Radija Slobodna Evropa.





