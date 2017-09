Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u petak je obilježio 40. godišnjicu kao temeljna i liderska visokoobrazovna ustanova u okviru Islamske zajednice u BiH.

Arhiv / 24sata.info

Dobrodošlicu brojnim gostima poželio je dekan FIN-a Zuhdija Hasanović koji je kazao da su ponosni što nastavljaju časnu višestoljetnu tradiciju visokog islamskog obrazovanja na ovim prostorima od Gazi Husrev-begove medrese (GHBM), preko Šerijatske sudačke škole, Alijje – višeg stepena GHBM i Više islamsko-šerijatske škole.



- To nam daje pretpostavke da snažnije iskoračimo u jedinstveni evropski akademski prostor promovirajući islamske vrijednosti, učenosti, međusobnog razumijevanja i kulture dijaloga, među narodima i njihovim religijama – kazao je Hasanović.



U prigodnom obraćanju, reisu-l-ulema IZ-a u BiH Husein ef. Kavazović ukazao je na važnost ove institucije koja je nastala kao rezultat ukupnih napora muslimana da nakon Drugog svjetskog rata učvrste svoj duhovni i potvrde svoj nacionalni identitet.



- Stoga, ovo nije samo godišnjica FIN-a, ovo je i svjedočanstvo da smo čvrsto opredijeljeni da ostanemo i brižno čuvamo našu baštinu i duhovnost, da zgradu našeg zajedništva koju su gradili naši preci, čuvamo i očuvamo - rekao je i dodao da danas svršenici ovog fakulteta predstavljaju stub IZ-a u BiH.



Iskrene čestitke FIN-u uputili su i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić koji je istakao da je FIN jedna od najznačajnijih visokoškolskih ustanova koja je imala nezamjenjivu ulogu u reafirmaciji nacionalnih i vjerskih prava Bošnjaka na ovim prostorima, a danas je to respektabilna ustanova koja ima poseban akademski status u regionalnim, evropskim i svjetskim univerzitetskim prijestolnicama.



Također je i rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj u obraćanju istakao da je FIN glavna okosnica islama i islamske misli na ovim prostorima te da ako je išta sačuvalo bošnjački narod kroz historiju, onda je to vjera u jednog Stvoritelja, ali da ta vjera ne bi imala toliki utjecaj i važnost za čovjeka vjernika da nije imala svoje uporište upravo u ovakvim institucijama kao što je Gazi Husrev-begova medresa i Biblioteka te kasnije i islamski teološki fakultet.



Svečanost povodom 40. godišnjice FIN-a bila je prilika i da ugledni eminentni profesori ove ustanove, Zehra Alispahić, Dževad Šošić, Hilmo Neimarlija, akademik Enes Karić, Adnan Silajdžić, Ahmet Alibašić, Mustafa Hasani predstave povijesni hod FIN-a, prisjete se vremena i okolnosti u kojima je nastao, ličnosti zaslužnih za njegovo utemeljenje, a posebno glavnih vakifa, utemeljitelja Islamskog teološkog fakulteta-muslimanskog vjerničkog naroda.



S obzirom na različite forme doprinosa radu, razvoju i afirmaciji FIN-a UNSA dodijeljena su i priznanja prijateljima fakulteta, istaknutim nastavnicima, a ove godine, priznanje istaknutim alumnistima dobili su i reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, muftija Enes Ljevaković , Nedžad Ibrahimi iz Prizrena.



(FENA)