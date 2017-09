Svečanom ceremonijom danas je zvanično završena NATO terenska vježba “Bosna i Hercegovina 2017“ koja se od 25. septembra održavala u okolini Tuzle.

Foto: FENA

Vježba koju su organizovali Ministarstvo sigurnosti BiH i NATO Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC) okupila je oko 1.300 učesnika iz 35 zemlje.



Tokom ceremonije učesnicima i gostima su se obratili ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i Wolf Dieter Roepke, šef odjela za civilno planiranje za vanredne situacije NATO-a.



Mektić je ocijenio da se, nakon pet dana vježbe i mnogo dužih priprema, može reći da je vježba bila uspješna i da je ostvaren primarni cilj, a to je jačanje međusobne saradnje, što se moglo vidjeti i kroz iskrenu želju i spremnost za saradnju među timovima i posmatračima iz 35 zemalja.



- I Bosna i Hercegovina je ostvarila dva velika cilja. Pokazali smo da možemo uspješno koordinirati i sarađivati između različitih službi zaštite i spašavanja. S druge strane, pokazali smo da imamo kapacitete i da smo spremni u saradnji sa timovima iz drugih država učestvovati u spasilačkim akcijama van BiH - rekao je Mektić.



Proteklih godina, NATO EADRCC je organizovao više vježbi, ali je ovo prva ovakva vježba koja je održana u Bosni i Hercegovini, i koja se izdvojila od ostalih po složenosti i obimu. Terenski dio vježbe se odvijao na osam lokacija u okolini Tuzle, gdje su timovi za zaštitu i spašavanje iz 35 zemalja realizovali akcije spašavanja za četiri različita scenarija.



Wolf Dieter Roepke, šef odjela za civilno planiranje za vanredne situacije NATO-a, govoreći o važnosti ovakvih vježbi, podsjetio je prisutne na misiju vježbe i misiju EADRCC.



- To je misija spašavanja života, i to nisu samo riječi. U kriznoj situaciji, vrijeme i efikasna koordinacija su od ključne važnosti. Ono što ste vi ovdje uradili, zaista će biti presudno za život ljudi u slučajevima stvarne nesreće - rekao je Roepke.



Dodao je da vježbe pomažu da se osigura spašavanje života blagovremenom i efikasnom multinacionalnom koordinacijom. Kao domaćin ove vježbe, Bosna i Hercegovina se posvetila jednoj važnoj potrebi ljudi u ovoj zemlji i regionu, i čineći to ona unapređuje sigurnost ljudi u Euro-Atlantskom području.



Ceremonija zatvaranja NATO vježbe upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda ”Bosna i Hercegovina 2017” završena je uručenjem certifikata učesnicima vježbe iz 35 zemalja, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.



(FENA)