Nije posao Ujedinjenog Kraljevstva ili bilo koje druge strane zemlje da nameće rješenja Bosni i Hercegovini. Ali, ako me pitate za savjet, nakon tri godine provedene u analiziranju politike u ovoj zemlji, mislim da svi vaši problemi počinju i završavaju na komunikaciji, ocijenio je u intervjuu za portal Bljesak.info britanski ambasador u BiH Edward Ferguson.

Arhiv / 24sata.info

- Odlazak nadarenih mladih ljudi u inozemstvo, javnost koja nije zahtjevna prema liderima i nedostatak komunikacije političkih aktera, vodeći su problemi Bosne i Hercegovine - rekao je Ferguson.



Kaže kako privatni sektor guše plaćanja za neučinkovit javni sektor i da se političari previše bave galamom umjesto razgovorima. Između ostalog, Ferguson kaže kako je prilično očigledno da kada jedna ili druga strana iznese zahtjev jedini je cilj da dovede do neprilika.



- Ono što me najviše frustrira je što veliki broj talentiranih mladih ljudi iz BiH odlazi da živi i radi u inozemstvu. To rezultira smanjenjem i starenjem vašeg stanovništva. Mislim da bi ovo trebalo biti prioritetno pitanje za sve kojima je stalo do budućnosti ove zemlje, ali vodeće političke stranke o tome rijetko govore. Više od dvije trećine mladih ljudi u BiH je nezaposleno - nadaleko najveća stopa na svijetu. Ne možete ih kriviti što u inozemstvu traže prilike koje su im uskraćene kod kuće. Ali, poznajem i ljude s dobrim poslovima koji također odlaze. Neki mogu više zaraditi u inozemstvu i to je pretpostavljam neizbježno. Ali, znam druge kojima je jednostavno prekipjelo zbog uporne negativne politike koja dovodi do podjela, kao i one koji su zabrinuti zbog kvalitete obrazovnog sistema i koji ne žele da im djeca pohađaju etnički podijeljene škole - kaže Ferguson.



Ipak, on još uvijek vidi veliki potencijal u ovoj zemlji.



- Imate divnu zemlju, izdašne resurse i pametne ljude. Ujedinjeno Kraljevstvo radi što je u našoj moći da podržimo buduće lidere u BiH putem naših programa Fellowship i Chevening stipendija. Ali, vaši lideri previše vremena provode u raspravama, a nedovoljno na rješavanju stvarnih problema koji utiču na živote ljudi - smatra britanski ambasador.



Kaže kako ljudi mogu glasati za koga god žele; to je njihovo demokratsko pravo, ali u BiH skoro polovina izbornog tijela ne glasa.



- Ali, u drugim zemljama u svijetu, svjedoci smo zahtjeva za promjenama, na bolje ili na gore. Javnost u ovoj zemlji je mnogo manje zahtjevna kada su u pitanju njeni lideri. Zanimljivo mi je da, na primjer, ne postoji jedna riječ u engleskom jeziku za ''politikanstvo'', dok se na vašem jeziku teško prevodi puno značenje riječi ''accountability''. Možda to nešto govori o različitim kulturama politike - rekao je, između ostalog,Ferguson u intervjuu za portal Bljesak.info.

