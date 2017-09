Tuzlanski kanton proteklih je godina bio u fokusu javnosti zbog brojnih štrajkova. No stanje u ovom kantonu uveliko je poboljšano. Jučer je konačno riješen problem radnika Aide, a danas je u radnoj posjeti najmnogoljudnijem i Kantonu koji je središte industrije boravio federalni premijer Fadil Novalić. Po riječima Novalića ovaj kanton po mnogim parametrima prednjači u odnosu na ostale.

Foto: 24sata.info

Primjer uspješne privatizacije



Federalni premijer radnu je posjetu počeo u Fabrici cementa u Lukavcu, za koju smatra da je ova jedan od primjera uspješne privatizacije.



- Kada je fabrika 2001. godine prešla u vlasništvo austrijske grupacije Asamer Baustoffe AG započeo je njen preporod. Do danas je u cementaru investirano 120 miliona eura, fabrika je modernizovana i postala je najveći proizvođač cementa u BiH - istakao je premijer.



Naveo je da je cement ove fabrike u potpunosti domaći proizvod te da se u proizvodnom procesu koriste isključivo domaće sirovine, ali da je ostvarena i uspješna saradnja s velikim brojem bh. kompanija.



- Otvoreno je više od 200 radnih mjesta, podstaknut je razvoj čitavog Lukavca i okoline, a ova cementara je prva u BiH počela koristiti alternativna goriva - rekao je Novalić.



Napredak u Revomu



Problemi radionice za popravku željezničkih vozila iz tuzlanske Dobošnice riješeni su vrlo lako. Ova radionica radi već dva mjeseca pod logom Željeznica Federacije BiH i do sada su popravili 360 vagona koji su inače slati u Srbiju.



- Nije bilo logike da ovo ne nastavimo, posao koji smo radili 50 i više godina. Željeznice su imale potrebu za ovom radionicom, na sudskom postupku su kupili ovu imovinu i zadržali sve uposlene koji su htjeli raditi, njih 60 - rekao je premijer Novalić.



Istakao je da je nakon samo dva mjeseca vidljiv napredak.



Generalni direktor Željeznica Federacije BiH Enis Džafić je rekao da su Željeznice unazad dva mjeseca riješile problem radionice u Dobošnici te da se svakodnevno radi na unapređenju i proširenju proizvodnje.



Aerodrom ruši rekorde



Međunarodni aerodrom Tuzla već odavno ruši sopstvene rekorde po broju putnika i letova u sve veće evropske destinacije i može se reći da je ovo jedan od najdinamičnije razvijajućih infastrukturnih projekata u Federaciji BiH, kazao je federalni premijer Fadil Novalić tokom današnje posjete ovom aerodromu.



- Zahvaljujući njemu raste broj posjeta turista, otvaraju se nova radna mjesta u ugostiteljstvu i ostalim turističkim djelatnostima, a razvijaju se i kompanije specijalizirane za prijevoz - istakao je Novalić.



Naglasio je da ovaj aerodrom ima veliki značaj za cjelokupnu privredu Tuzlanskog kantona, Federacije BiH, ali i cijele Bosne i Hercegovine.



Naveo je da dobra povezanost Tuzle privlači investitore i povećava njihov interes za ovu regiju.



- Zbog brojnih gostiju i ogromnog interesa za letove, zbog sve više aviokompanija koje žele da lete iz Dubrava, ključno je postalo povećanje njegovog kapaciteta. Zato je od velikog značaja projekt rekonstrukcije postojećeg i dogradnje još jednog putničkog terminala. Na ovaj način želimo povećati komfor putovanja i stvoriti pretpostavke za daljnji rast aerodroma - kazao je premijer Novalić nakon posjete tuzlanskom aerodromu.



Istakao je da je Vladi Federacije BiH infrastruktura prioritet jer bez nje nema privrednog rasta, novih investicija i novih radnih mjesta, a osim toga, tvrdi, svako ulaganje u infrastrukturu vraća se u privredu višestruko.



- Ovaj aerodrom je već zaradio nekoliko puta više od sopstvene vrijednosti. Proširen i povećan donijet će još više zarade, ali i više investicija, više radnih mjesta, više novca u budžetu, bolja socijalna davanja i još mnogo drugih koristi za sve građane Federacije BiH - zaključio je Novalić.



Premijer Novalić i direktor tuzlanskog aerodroma Rifet Karasalihović položili su temeljac za projekt u vezi s rekonstrukcijom i dogradnjom putničkog terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla.



Karasalihović je kazao da su proširenja neophodna jer ovaj aerodrom bilježi sve veći broj putnika.



- U toku 2015. imali smo 256.000 putnika, a u devet mjeseci 2017. godine 400.000 putnika - istakao je Karasalihović dodajući da će nakon dogradnje tuzlanski aerodrom godišnje moći primiti 700.000 putnika.



Pozitivna priča u TTU



Novoosnovana Tvornica transportnih uređaja (TTU) energetik Tuzla koju su zajednički pokrenuli Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Rudnik mrkog uglja Banovići, a koji su u vlasništvu Federalne vlade, pozitivna je priča, rekao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.



- Naš projekt restrukturiranja TTU-a je uspio, početni uspjeh 120 uposlenih je već vidljiv, a ako pogledamo u budućnost ova firma je došla pred početak gradnje termoelektrana. Imamo dogovor s Kinezima da značajan procenat ide prema domaćoj firmi, a upravo ciljamo na ovu firmu - rekao je Novalić prilikom obilaska TTU-a, tokom današnje posjete Tuzlanskom kantonu.



Naveo je da se TTU vraća u svoj stari program i na tržištima na kojim je bio.



- Ovo je početak, a s ovakvim menadžmentom TTU će vratiti stari sjaj - poručio je Novalić.



Direktor ''TTU energetik'' Tuzla Almir Zulić je istakao da posao rade planiranom dinamikom, a da su planovi da poslovanje bude prošireno za 30-ak posto, već od naredne godine, čime bi broj zaposlenih od 120 mogao biti i povećan.



- Sada radimo prema ugovoru vrijednom 1,6 miliona KM, završili smo 30 posto, a rok nam je do kraja godine - naveo je Zulić.



Federalni premijer danas je na području Tuzlanskog kantona pustio u rad i transformatorsku stanicu ''Tuzla 3'' te posjetio timove koji provode civilnu NATO-ovu vježbu "Upravljanje posljedicama katastrofa Bosna i Hercegovina 2017" na području TK-a.



(24sata.info / Vijesti.ba)