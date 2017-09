Grupa od stotinjak radnika Željezare Zenica danas je održala mirni protest ispred zgrade Direkcije preduzeća. Razlozi protesta bili su neisplaćene plate od decembra 2016. godine, neuvezan staž u posljednjih 16 godina, isključena struja u Hotelu Internacional koji je vlasništvo Željezare te vjerovatni raskid ugovora za ishranu sa kompanijom ArcelorMittal Zenica.

Foto: Klix.ba

Odgovorne za ovo što se dešava radnici smatraju Vladu Federacije BiH koja je vlasnik Željezare, dugogodišnjeg generalnog direktora Safeta Berbića i Upravni odbor preduzeća.

- Dobili smo 22. augusta pola plate za decembar prošle godine. Dakle ni 2016. godinu nisu nam u potpunosti isplatili. Staž nam je neuvezan za posljednjih 16 godina. Nekad sam radio u Hotelu Zenit u Neumu, a znate da je tamo sumnjiva privatizacvija izvršena, a mi ljudi iz Zenice ostali bez posla i ikakvih prava. U Željezari je izvršen veliki kriminal. Ljudi ne rade. Kod nas u hotelu je isključena struja. Kafe nemamo 15 dana, nemamo čim raditi, kazao je Zijad Strika, radnik Hotela Internacional i Željezare Zenica.

Strika koji radi u ugostiteljstvu 37 godina je istakao da je bio borac 1992. godine i da Željezara tada nije pala, a da sada u miru zbog lopova pada bez ijednog ispaljenog metka.

Šaban Selimović je objasnio da je radnicima dokundisalo i da su došli tražiti svoja prava. Zima stiže, a čekaju pola plate iz prošle zime, za decembar. Radi se stalno, svaki dan. A plate nema.

- Radi se za komad kruha. Djeca idu u školu. Treba nabaviti ogrev za zimu, platiti komunalije.Ne znam ni kako ljudi dolaze na posao. Nemaju ni za prevoz. A opet su tu i posao ne ispašta. Čekamo da nam se obrati generalni direktor Safet Berbić koji nas izbjegava. Mislim da se smišljeno radi ovo da se obezvrijedi imovina. Govori se o stečaju. Neko otvori trgovinu ili birtiju i dođe mu inspekcija jer nije uplatio radni staž ili nije prijavio radnike. Nama 16 godina nije uplaćen radni staž a inspekcijama ni toi nije zanimljivo. Željezara postoji 120 godina i neko hoćže da je ukine. Ne damo Željezaru, Željezara je naša!, istakao je Selimović.

Direktor Safet Berbić, kako su nam saopštile žene zaposlene u radnoj jedinici Ishrana, pobjegao je pred njima u utorak popodne svojim džipom. Nije želio da razgovara sa zabrinutim ženama koje su saznale da je arcelorMittal Zenica poslao dopis da će sa 3. oktobrom raskinuti ugovor o ishrani svojih radnika. Radi se o najvećem prihodu Željezare.

Danas je u telefonskom razgovoru sa novinarima rekao da on ne namjerava davati izjave i da će ovlastiti Hajrudina Mehića, svog pomoćnika za kadrovske i pravne poslove, da on da izjavu. Međutim, Mehić je u telefonskom razgovoru objasnio da je van zgrade na sastanku i da on ne može davati izjavu te uputio novinare na predsjednika Sindikata Esada Skomorca.

Skomorac je izjavio da radnici neće da rade bez plate, dobavljači neće da isporuče robu, te da je pitanje da li će moći obavljati poslove vezano za ishranu radnika AMZ. A to je glavni izvor prihoda.

- Neko mora biti odgovoran za ovo. U ovom momentu Željezara ima 369 zaposlenih. Šta poslije 3. oktobra? Oko 150.000 KM dobijali smo mjesečno za ishranu AMZ. Bez toga ne možemo opstati. Federalna Vlada je zaključkom iz 2015. rekla da će platiti 50 miliona maraka Željezari. Ali, nikad nisu to realizoval. Možda ćemo i protiv Vlade FBiH kao našeg vlasnika pokrenuti tužbu. Neko je zinuo na ovaj kapital. Vjerovatno neki žele opbezvrijediti imovinu Željezare da bi se jeftino kupilo. Ali, nemam dokaz za to, rekao je Skomorac.

(Oslobođenje)