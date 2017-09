Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH su povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma danas potpisali Ugovor o podjeli troškova kojim se sa 100.000 KM podržava projekt "Via Dinarica" kao generator održivog turizma.

Foto: FENA

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo istakla je da je "Via Dinarica" regionalni program koji povezuje sedam zemalja te je ukazala na njegovu bitnost za BiH.



- Osim toga što predstavlja BiH u najboljem svjetlu, ovaj projekt je namijenjen razvoju sportsko-avanturističkog i ekoturizma, a to su turisti koji najduže ostaju u zemlji - pojasnila je.



Ministrica Đapo ističe da se putem projekta razvijaju određene lokalne zajednice prodajom suvenira i prehrambenih proizvoda te je podsjetila da je Vlada Federacije BiH i prošle godine podržala ovaj projekt.



Smatra da turizam predstavlja jednu od vrlo bitnih ekonomskih kategorija koje pomažu razvoju svih zemalja, a posebno BiH, gdje turizam ostvaruje oko pet posto društvenog bruto proizvoda.



Nakon potpisivanja Ugovora, Đapo je kazala da će posjetiti korisnike projekta "Via Dinarica" u selima Sjenokos i Strica u blizini Vareša da bi se uvjerili koliko su se ta mjesta razvila.



Zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH Sukhrob Khoshmukhamedov kazao je da je Generalna skupština UN-a ovu godinu proglasila Međunarodnom godinom održivog turizma za razvoj te da je tema ovogodišnjeg Svjetskog dana "Održivi turizam - sredstvo razvoja".



Izrazio je zadovoljstvo zbog provođenja projekta "Via Dinarica" u BiH, koji je nazvao "motor" održivog turizma te da turizam donosi nadu, prosperitet i razumijevanje u životima mnogih ljudi u cijelom svijetu.



Ističe da je turizam u BiH jedna od najsvjetlijih tačaka na ekonomskom radaru zemlje te da "Via Dinarica" može doprinijeti društveno-ekonomskom razvoju i poboljšanju kvalitete života ljudi u BiH, ali i drugim zemljama regije.



- Zaključak razgovora s ministricom Đapo jeste da BiH zaista ima veliki potencijal za razvoj turizma i mislim da postoji mogućnost da se ta dobit udvostruči ili čak još više poveća - poručio je.



Naglasio je da "Via Dinarica" kao projekt predstavlja šansu za BiH da razvije svoja ruralna i udaljena područja te osnaži ugrožene skupine ljudi koji nemaju mogućnosti za razvoj.



Ceremonija je organizirana u okviru projekta "Via Dinarica": platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast, koji implementiraju i finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u BiH i UNDP.



Ciljevi projekta su predstavljanje dinarskog koridora i smanjenje ekonomskih, socijalnih i regionalnih različitosti u BiH, putem afirmacije "Via Dinarice" kao regionalne turističke destinacije i povećanja konkurentnosti u oblasti avanturističkog i rekreativnog turizma kojim se promovira prirodna baština BiH.

(FENA)