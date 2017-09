Pod motom "Udio u snazi" u Mostaru se od 25. rujna do 1. listopada, u organizaciji Sportskog Saveza Grada Mostar i Udruženja kardiologa HNK-a, održava kampanja za promociju zdravlja pod nazivom "Dani srca".

Foto: FENA

- Na ovaj način se u gradu na Neretvi već osmu godinu zaredom nastoji promovirati zdrave stilove života kroz uključivanje što većeg broja omladine, sportaša i ostalih građana Grada Mostara u niz sportsko-rekreativnih aktivnosti - kazao je viši sportski menadžer Sportskog saveza Grada Mostara Đenan Šuta u utorak na konferenciji za novinare u Mostaru.



Ova suradnja je, po riječima predsjednika Udruženja kardiologa dr. Emira Fazlibegovića, od iznimnog značaja, jer ciljna grupa promocije je prije svega omladina.



- Srčane bolesti su ubojica broj jedan u svijetu, a ono što je karakteristično za Mostar je naprasna smrt, naročito mladih ljudi - dodao je Fazlibegović.



Stoga se, kako je rekao, već 17 godina zaredom u Mostaru se obilježava Svjetski dan srca.



Prema najnovijim podatcima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), od kardiovaskularnih bolesti u Svijetu godišnje umire 17,5 milijuna ljudi, a očekivanja su da će u sljedećih 12 godina taj broj popeti na 23 milijuna.



Po riječima direktora Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a dr. Enis Čolakovića, čimbenici rizika za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti su pušenje, nezdrava ishrana te slaba tjelesna aktivnost.



Podsjetio je da WHO preporuča da se tijekom dana napravi 10 000 koraka ili 5 kilometara, odnosno, tjedno da se obavio 150 minuta nekog umjereno teškoga rada.



Čolaković naglašava da su na području HNŽ-a najzatupljenije kardiovaskularnih bolesti i da je njihov broj u porastu.



- Kardiovaskularne bolesti u ukupnom mortalitetu zajedno s malignim neoplazmama čine 76 posto umrlih. U prijevodu, u 2016. godini u HNŽ-u je umrlo 2250 ljudi, odnosno od kardiovaskularnih bolesti 1240 građana - pojasnio je Čolaković.



Prema podacima dr. Vesne Korda Vidić iz Federalnog zavoda za javno zdravstvo, cilj svih zdravstvenih djelatnika je pokušati smanjiti broj oboljelih, odnosno raditi na preveniranju obolijevanja i kontroli rizičnih faktora koji doprinose obolijevanju od KVB.



Podsjetila je na projekt WHO i Švedske agencije za razvoj koji implementiraju Zavod za javno zdravstvo F BiH i Ministarstvo zdravstva F BiH, a u svrhu edukacije timova obiteljske medicine za prevenciju kontrolu i tretmanu kardiovaskularnih bolesti.



Kako je istaknuto na konferenciji u Mostaru, a prema programu kampanje, sportske aktivnosti počinju već u petak, 29. rujna, od 9:30 na Šetalištu Nikole Šubića Zrinjskog promotivnom uličnom utrkom djece s posebnim potrebama.



Također, više od tisuću djece predškolskoga uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola i studentske populacije sudjelovat će na kros-utrci Bulevar - Španjolski trg u subotu, 30. rujna, od 9 do 12 sati.



Posljednji sadržaj u okviru ovogodišnje manifestacije bit će marš - šetnja sa Španjolskog trga do Malog i Velikog kuka na putu ka Podveležju 1. listopada od 9:30 do 14:30 sati.



U okviru kampanje predviđeno je i određivanje stupnja rizika obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti (mjerenje tlaka, šećera, masnoće, težine, visine) kod građana Mostara u Domu zdravlja na Bulevaru i Poliklinici MDD "Merhamet" Mostar.



Znanstveni simpozij "Novine s ESC kongresa 2017." planiran je za 28. rujna, u 18 sati, u mostarskom hotelu "Ero".



(FENA)