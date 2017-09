Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini koji je usvojen na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH omogućava da više od 25.000 trgovaca na pijacama širom Federacije BiH po značajno povoljnijim uvjetima zakonski regulira svoj radnopravni status.

Izlaz iz sive zone



- Ova oblast nikada ranije nije bila normativno-pravno regulirana te će kategorija trgovac pojedinac u našem društvu napokon dobiti svoju zakonsku odrednicu. Tačnije, prvi put zakonska kategorija trgovac pojedinac će moći regulirati svoj radnopravni status i napokon će izaći iz sive zone bh. privrede - pojasnio je za „Avaz“ federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović (SBB).



Dodao je da će značajan dio od oko 25.000 ljudi koji se sada bave nelegalnom trgovinom na tržnicama i ulicama bh. gradova rado prihvatiti ovu mogućnost.



- Radi se prvenstveno o ozakonjenju djelatnosti koja je osnov njihove egzistencije, a time će i ostvariti svoja prava iz radnog odnosa. Naravno, očekujemo i da će određeni broj ljudi iz ove kategorije biti protiv. Prema organizatorima pijaca bit će pooštrena pravila prilikom iznajmljivanja tezgi – istakao je Vujanović.



Novi zakon, kako je kazao, predvidio je da organizatori pijaca više neće moći iznajmljivati prodajna mjesta neregistriranim trgovcima.



- Zbog obima i kompleksnosti novih zakonskih rješenja, ostavili smo prijelazni rok od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona za registraciju i usklađivanje poslovanja trgovaca pojedinaca u skladu s njim - kazao je Vujanović.



Povoljniji koeficijent



Naglasio je i da trgovac pojedinac nije obveznik plaćanja PDV-a, niti je u obavezi da izdaje fiskalni račun.



- Trgovac pojedinac je obavezan plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu u skladu s posebnim finansijskim propisima. Upravo plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu je velika finansijska olakšica za ovu kategoriju. Također, trgovac pojedinac registracijom kod nadležnog organa ima obavezu prijavljivanja, kao i obračuna i uplate doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje. Trgovac pojedinac obračun i uplatu doprinosa vršit će po povoljnijem koeficijentu izračuna osnovice za plaćanje, što je još jedna od finansijskih olakšica za ovu kategoriju – pojasnio je Vujanović.



Otklonjena još jedna prepreka na putu BiH ka članstvu u WTO-u



Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, između ostalog, otklonjena je jedna od posljednjih prepreka na putu BiH ka punopravnom članstvu u Svjetskoj trgovačkoj organizaciji (WTO).



Naime, iz zakona je napokon izbrisana odredba da na policama trgovačkih objekata površine iznad 1.000 kvadratnih metara mora biti zastupljeno domaćih prehrambenih proizvoda u visini od najmanje 50 posto u asortimanu robe, koja nikad nije ni zaživjela i koja je bila neprovodiva. Upravo ta odredba bila je u suprotnosti s pravilima WTO-a. Nakon što je ta sporna odredba izbrisana, našem pregovaračkom timu ostaje da privede kraju pregovore s nekoliko preostalih država članica WTO-a.



Riječ građana: Šta kažu trgovci na sarajevskoj tržnici Markale



Ljiljana Rajković



- Bilo bi idealno da uvedu da se plaća penziono i zdravstveno osiguranje, ali da se to uradi kako treba, prvenstveno radi omladine koja će početi raditi na pijacama. Ako će uvoditi taj zakon, onda treba uvesti i red, da se uklone ulični prodavači.



Suada Husić



- Ja sam proizvođač hrane i situacija na pijacama je loša. Bilo bi dobro da se može uplaćivati penziono, ali da ima više posla na pijacama, da ljudi mogu to i plaćati. Posao na pijacama dosta smanjuju i nelegalni prodavači, pa bi trebalo to srediti.



Nedžad Đono



- Da bi trgovci na pijaci plaćali penziono i zdravstveno, potrebno je da država uredi stanje na pijacama. Puno je ljudi koji prodaju van pijace, a koji ništa ne plaćaju. Bilo bi idealno da možemo plaćati penziono, da i mi sutra imamo penzije.



