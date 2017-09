Jajce, grad na ušću Plive i Vrbasa, jedan je od najpozitivnijih primjera kada je u pitanju razvoj turizma u BiH. Grad je poznat po svojim jezerima, vodopadu i drugim prirodnim ljepotama, ali i po tome što ima čak 29 nacionalnih spomenika, prenosi Drukciji.ba.

Jajce / 24sata.info

Prema podacima Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, grad iz godine u godinu bilježi porast broja turista, a prema najnovijim podacima, 2017. godina bit će rekordna u poslijeratnom razdoblju.



Prema našim podacima, zaključno s krajem kolovoza, kompletna turistička sezona je bolja nego za cijelu prošlu godinu. Iz godine u godinu povećava se broj posjeta, a što je još važnije turisti se duže zadržavaju u našem gradu. Naravno, bilo je razlike po mjesecima, a izuzetno se ističe četvrti mjesec, koji je daleko najbolji do sada u sezoni, a porast posjeta u odnosu na prošlu godinu zabilježen je i u kolovozu. Lipanj i srpanj su nešto stagnirali u odnosu na prethodne godine. Ukupno gledajući, veći je broj posjeta nego 2016. godine, iako je ta godina bila najbolja u poslijeratnom razdoblju, govori Huso Hadžić, direktor Agencije.



Dodaje da, unatoč činjenici da broj turista iz godine u godinu raste, u Jajcu ima prostora i za dodatna ulaganja u turizam, odnosno u infrastrukturu, počevši od samog čišćenje grada i okolice pa do smještajnih kapaciteta.



Smatram da Jajce ima izuzetnu perspektivu, jer su Jajce i Bosna i Hercegovina sve interesantniji turistima iz cijelog svijeta. Prema informacijama kojima ja raspolažem, svake godine se pojavljuju neke nove zemlje iz kojih turisti ranije nisu dolazili, kaže Hadžić. Kao i ranijih godina, najveća atrakcija grada je 21 metar visok vodopad, jedini na svijetu u centru grada. Do kraja kolovoza ovaj biser prirode posjetilo je više od 70.000 turista, što je veća posjeta u odnosu na cijelu 2016. godinu. S obzirom na to da turistička sezona još traje, a u 2016. godini su posjete bilježene sve do kraja godine, ova brojka će sasvim sigurno biti još veća.



Iako je, prema službenim podacima, vodopad najposjećeniji, mislim da je posjeta Plivskim jezerima i mlinčićima ipak veća. Nažalost, na tim lokacijama nemamo brojilo, pa je nemoguće bilo što precizirati. Ovaj prostor je i dalje neiskorišten, a smatram da ima najveći potencijal za razvoj turizma. Radi se o lokaciji, odnosno destinaciji koja može biti posebno interesantna, naravno s određenim projektima i ulaganjima, ističe Hadžić.



Kada su u pitanju posjete drugim spomenicima, broj turista na tvrđavi i katakombama je na nivou prošle godine, s blagim povećanjem, dok posjeta Etno-muzeju i Mitreju, koji je star oko 1.800 godina, opada, a razlog, prema svemu sudeći, leži u većoj opredijeljenosti turista prema prirodnim vrijednostima Jajca.



Rekao bih da je Jajce svojevrsni turistički rudnik, a mi smo u posljednje četiri godine, takoreći, pokušali da ga otvorimo. Još nismo ni blizu pola puta u odnosu na ono što Jajce može. U svijetu je teško naći manji grad s tolikim turističkim potencijalima. Zato se nadam da će se istim tempom nastaviti i u narednom razdoblju, kako bismo izvukli maksimum iz onoga čime ovaj grad raspolaže. Prema svjetskom normama, uz razvoj turizma razvija se 51 gospodarska grana ili bolje reći razvija se kompletno gospodarstvo lokalne zajednice, pa i cijele države, zaključuje direktor Agencije Huso Hadžić.



(HMS)