U Bosni i Hercegovini se više nego igdje drugo individualna odgovornost i krivica krije iza kolektiviteta - nacije. Iza nacije se krije sve, od privrednog kriminala do ratnih zločina.

Armin Aljović / 24sata.info

Ivan Musa, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH i predsjednik Hrvatske kršćanske demokratske unije BiH, tvrdi u intervjuu za Večernji list da "političko Sarajevo ne želi priznati Hrvate u BiH“, te da ih „pokušava izbrisati iz Sarajeva“. Ali, kaže Musa samouvjereno, ništa neće promijeniti zahtjeve Hrvata za njihovom ravnopravnošću u Bosni i Hercegovini, čak ni presuda Haškog suda u novembru ove godine u slučaju „Herceg Bosna“.



Nema sumnje da svaki građanin u Bosni i Hercegovini treba biti ravnopravan. Problem je, međutim, druge vrste. Političke elite 20 godina osiguravaju isključivo vlastitu ravnopravnost. Vidi se to i iz njihovih imovinskih kartona. Politika u BiH mnogima služi za bogaćenje. Hrvatski narod, dakle, ne može izdržati, prije svega, licemjernu politiku vlastite političke elite.



Evropa i svijet se zalažu za ljudska prava na individualnom nivou, a u BiH se politike gotovo isključivo zalažu za kolektivna prava. Može se reći da Bosna i Hercegovina želi u Evropu ali po vlastitim pravilima.



Izmjene Izbornog zakona BiH, koji je predložio Musin šef iz HDZ-a BiH, čak nije ni zaštita hrvatskog naroda kao etnosa, već upravo suprotno, diskriminacija prvog stupnja više od 220.000 bosanskih Hrvata. Šta je opravdanje, interes, koji je to poriv da jedna politika ima smjelosti diskriminirati tako velik broj vlastitih sunarodnjaka.



HDZ ulaže ogroman novac u Čovića da razvali Federaciju kako bi ovoj stranci osigurao spokoj u etnički čistoj hrvatskoj izbornoj jedinici. Pitanje je šta bi bio sljedeći korak nakon što bi građani shvatili da se stomak ne može zasititi izmjenama Izbornog zakona na nakaradan način.



SNSD je u Dodika do sada uložio više od pet milijardi maraka (zaduženje RS) novca poreskih obveznika da očuva i lidera i Republiku Srpsku, koja je diskriminirajuća i prema Srbima. Rezultat Dodikove pragmatičnosti su pucanja entiteta po svim šavovima.



Bošnjački političari se takmiče u posve drugom sportu. Od „prevelike revnosti“ prema cjelovitoj državi Bosni i Hercegovini zemlja je skoro pukla na tri dijela.



Od 2014. do 2016. iz Bosne i Hercegovine je trbuhom za kruhom iselilo 80.000 ljudi, podaci su Saveza izbjeglica i raseljenih lica. Iseljavaju cijele porodice. I sela i gradovi ostaju pusti. I nacije se osipaju.



Musa govori o tome kako Sarajevo želi izbrisati Hrvate. Ne nudi odgovor ko je kriv za brisanje Hrvata iz Hercegovine. Podaci govori da ljudi najviše odlaze iz Livna. Samo u jednom mjesecu 2016. ovu općinu je napustilo 60 porodica. Ljudi iseljavaju i iz Tomislavgrada i Stoca, gdje je HDZ BiH dominantan.



Konačno, kakav je utjecaj Sarajeva na Hrvatsku? Iz Hrvatske je, dragi Musa, i bez Sarajeva, u 2016. „izbrisano“ preko 80 hiljada građana. Samo u Njemačku je 2016. godine, prema podacima tamošnjih institucija uselilo oko 54 hiljade građana Republike Hrvatske. Zašto je u BiH krivo samo Sarajevo? I ima li za ovakvo stanje odgovornosti političkih lidera Hrvata u BiH?



Piše: Armin Aljović





