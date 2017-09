Svečanom ceremonijom u Tuzli je danas zvanično otvorena višednevna terenska civilna NATO-ova vježba "Bosna i Hercegovina 2017" za upravljanje kriznim situacijama, koja je okupila oko 1.200 učesnika iz 34 zemlje.

Foto: 24sata.info

Vježbu zajednički organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski centar za koordinaciju odgovara na katastrofe NATO-a, a kako je ocijenjeno na otvaranju, ovakve vježbe spašavaju živote i jačaju saradnju među zemljama.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, govoreći o važnosti vježbe, naglasio je da su poplave iz 2014. godine pogodile petinu teritorije BiH, uzrokovale ljudsku patnju i nesagledive štete od kojih se pogođene zajednice i danas oporavljaju.



Podsjetio je da u toj patnji građani BiH nisu bili prepušteni sami sebi, budući da je 850 spasilaca iz 22 države Evrope priteklo u pomoć te su u jednomjesečnom periodu pomogli u otklanjaju posljedica velike prirodne katastrofe poplava, klizišta i sve to na bazi solidarnosti država i naroda.



- Građani pogođenih područja to pamte i zahvalni su za pomoć i požrtvovanost spasilaca koji su u teškim uvjetima spašavali ljudske živote i njihovu imovinu. Svaka međunarodna pomoć primljena je putem mehanizma traženja i prijema međunarodne pomoći koji je BiH, među prvima u regiji, razvila u periodu prije poplava. To je omogućilo pravovremeni prijem pomoći i usmjeravanje ka onima kojima je najpotrebnija - naglasio je ministar.



Stoga je dodao je namjera BiH jačati regionalnu saradnju posebno u odgovoru na prirodne katastrofe jer nesreće najčešće pogađaju nekoliko država, a najbliži najbrže pomažu u nevolji.



- Ministarstvo sigurnosti i druge ključne institucije i organi vlasti na svim nivoima čine napore za jačanje kapaciteta prvog i specijalističkog odgovora na nesreću kao i uspostavu struktura i adekvatnih ljudskih, materijalnih rezervi za pomoć drugima na bazi postojeće legislative iz oblasti sigurnosti te zaštite i spašavanja - potvrdio je Mektić.



Kako je naglasio ova civilna vježba prilika je da se pokaže osposobljenost institucija od značaja za zaštitu i spašavanje, ali i da se kroz ovaj trenažni događaj vide specijalističke snage i oprema međunarodnih timova različitih specijalnosti.



- Sasvim izvjesno će skrenuti pažnju na šire aspekte prisutnih rizika kao i stanje pripremljenosti u pojedinim segmentima sistema poput industrijske sigurnosti, rudarstva, posebno sigurnosti podzemne eksploatacije uglja te sigurnosti gradnje, prostornog planiranja, osiguranja imovine i ljudi - zaključio je Mektić.



Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a Sorin Ducaru podsjetio je da je ovo 17. vježba Euroatlantskog centra za koordinaciju odgovara na katastrofe, a prva ovakva u BiH, dodajući da su razmjere vježbe veoma impresivne.



Za njega ova vježba pokazuje zapravo pravu snagu partnerstva što je izuzetno važno za NATO, dodajući i da je vježbu važno posmatrati iz perspektive njenog cilja pojašnjavajući da je upravo u vanrednoj situaciji efikasna organiziranost najvažnija.



- Kada se uvježbavate to pomaže u vanrednim situacijama. Time se spašavaju ljudski životi, ona odgovara na potrebe građana BiH i regionu - kazao je Ducaru.



Podsjetio je i da je civilni tim NATO-a posjetio BiH nakon poplava, a jedna od njihovih preporuka bila je obuka i organiziranje civilno-vojne vježbe u budućnosti što je danas i učinjeno.



Civilna pripremljenost, mišljenja je, od ključne je važnosti za pomoć u katastrofama, a to je i jedan od ciljeva današnje vježbe, kazao je Ducaru, naglašavajući da jedinstvene elemente vježbe koja podrazumijeva obuku, seminare i komandno mjesto te zahtjevne terenske vježbe.



- Uključujući sve učesnike u Tuzli, postoje učesnici vježbe i na udaljenim lokacijama u operativnim centrima za vanredne situacije u mnogim glavnim gradovima. Ovo je test za krizni štab i nove tehnologije u odgovoru na katastrofe - pojasnio je Ducaru.



Kako je zaključio, mnoge od ovih sposobnosti razvijene su u okviru NATO-ovog programa "Naukom za mir i sigurnost" koji okuplja naučnike i stručnjake iz NATO-ovih partnerskih zemalja što se bave različitim sigurnosnim izazovima kroz civilnu i naučnu saradnju i gradnju kapaciteta.



Nakon ceremonije otvaranja, upriličena je i pokazna vježba.

(fena)