Vježba upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda "Bosna i Hercegovina 2017" bit će održana u okolini Tuzle od 25. do 29. septembra, najavljeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Cilj vlježbe, koju zajednički organiziraju Ministarstvo sigurnosti BiH i NATO Euroatlanski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC), jeste poboljšanje interoperabilnosti međunarodnih aktivnosti u pružanju odgovora na elementarne nepogode.



Radi se o EADRCC-ovoj 17. vježbi o upravljanju posljedicama elementarnih nepogoda, a prvoj koja će se izvesti u Bosni i Hercegovini.



Odluka da se vježba odnosi na poplave i zemljotres zasnovana je na geološkim i ekološkim izazovima sa kojima se suočava BiH.



Nakon elementarnih nepogoda u 2014. godine, Bosna i Hercegovina je zatražila pomoć od Euroatlanskog centra za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC) kako bi se suočili sa posljedicama poplava i klizišta koji su devastirali veliki dio zemlje. Više od 40 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija su pružile pomoć.



Na poziv Ministarstva sigurnosti BiH, NATO je u julu 2014. godine poslao svoj tim za civilna pitanja. Civilni tim NATO-a preporučio je da se međunarodne obuke i vježbe održe u Bosni i Hercegovini kako bi se povećala međusobna operativnost između različitih strana koje pružaju pomoć u operacijama spašavanja od katastrofa.



Ovakav scenario za ovogodišnju vježbu EADRCC pod nazivom “Bosna i Hercegovina 2017” će omogućiti sticanje prakse u međunarodnoj saradnji i ojačati mogućnost timova iz različitih zemalja da efikasno rade zajedno, što podrazumijeva široku lepezu aktivnosti i uključuje spašavanje iz vode, potrage u urbanim područjima, medicinske timove, te spašavanje i zaštitu od hemijskog, biološkog, radioaktivnog i nuklearnog oružja, kao i timove za dekontaminaciju.



Na vježbi u Tuzli će učestvovati predstavnici iz 34 zemlje, savezničkih i partnerskih nacija, a oko polovine osoblja uključenog u vježbu će biti iz zemlje-domaćina Bosne i Hercegovine. Doprinos za vrijeme vježbe će uključivati planiranje i evaluaciju, timove za hitne odgovore i posmatrače.



Većina zemalja-učesnica će angažovati civilne učesnike u vježbi, dok će neke od njih osigurati timove sa vojnim statusom.



Istovremeno, nekoliko međunarodnih organizacija i tijela bit će uključeno u izvođenje vježbe EADRCC-a 2017. godine.



Posljednjih godina NATO je razvio izvrsnu saradnju sa Ujedinjenim nacijama i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, uključujući i Evropsku uniju, kroz saradnju u brojnim aktivnostima i operacijama pomoći u slučaju katastrofa.



Postoje mnogi primjeri saradnju, kao što je odgovor na zemljotres u Pakistanu 2005. godine, poplave širom Evrope, uključujući u Bosni i Hercegovini 2014. i Albaniji 2015., šumske požare u Izraelu 2016. godine i šumske požare u Crnoj Gori 2017. godine.



Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (UNOCHA) sudjelovat će dajući svoj doprinos zajedničkoj operativnoj slici međunarodne pomoći. Za vježbu će se također uspostaviti "Koordinacijski centar za operacije na licu mjesta" (OSOCC) koji se temelji na UNOCHA modelu i posadom osoblja koje pružaju savezničke i partnerske nacije.



Evropska unija će učestvovati u vježbi slanjem oficira za vezu iz Evropskog koordinacijskog centra za odgovor u "Koordinacijski centar za operacije na licu mjesta" (OSOCC).



EUFOR je sudjelovao u procesu planiranja i pružit će 'antenske poglede visoke rezolucije' na pogođenom području na mjestu vježbanja.



Osim toga, u procesu planiranja vježbe učestvovalo je više međunarodnih organizacija i tijela, među kojima - Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Centar za izvrsnost upravljanja kriza i odgovor na katastrofe (CMDR COE) Zajednički centar za izvrsnost CBRN (JCBRN COE), Brigada jugoistočne Evrope (SEEBRIG), Inicijativa za pripremu i sprečavanje katastrofa za jugoistočnu Evropu (DPPI SEE) i nevladine organizacije "Save the Children" i Crveni krst Bosne i Hercegovine.



Četiri grupe NATO-a za civilno planiranje hitnih slučajeva također će učestvovati zajedno sa civilnim stručnjacima NATO-a: Grupa za civilnu zaštitu (CPG), Grupu za industrijske resurse i komunikacijske usluge (IRCSG), Zajednička zdravstvena poljoprivredna i prehrambena grupa (JHAFG) te Transportna grupa (TG).



Glavni štab NATO-a u Sarajevu je pridonio planiranju i to je ključna podrška u provođenju vježbe. Uz logističku podršku, Glavni štab NATO-a u Sarajevu će voditi obuku o zaštiti civila za vrijeme trajanja vježbe.



Prije praktičnog terenskog vježbanja, započet će se sa vježbom komandnog stanja pomoću tehnologije virtualne stvarnosti kako bi se provjerio protok informacija među učesnicima.



"Bosna i Hercegovina 2017" pružit će mogućnost upotrebe telemedicinskog sistema za povećanje medicinske pomoći na licu mjesta, zahvaljujući daljinskom angažovanju medicinskih stručnjaka iz različitih država. S raspoloživim terenskim telemedicinskim setovima, medicinsko osoblje na licu mjesta moći će se vratiti i dobiti savjete medicinskih stručnjaka iz hitnih bolnica u drugim zemljama kroz različite komunikacijske kanale, uključujući satelite. Ove telemedicinske sposobnosti razvijene su u okviru programa NATO-a Nauka za mir i sigurnost (SPS) i bit će testirane u vježbi.



Vježba o zaštiti civila u složenoj izvanrednoj situaciji također će se prvi put ponuditi vojnim i civilnim učesnicima. Ovaj važan modul obuke razvijen je od Glavnog štaba NATO-a u Sarajevu i osoblja NATO-a za žene, mir i sigurnost u saradnji s UNOCHA-om, UNICEF-om i nevladinom organizacijom Save the Children.



Vježba će pružiti priliku da se prvi put ispita višegodišnji projekt izgradnje kapaciteta na zapadnom Balkanu na području hitnih intervencija. Ovaj projekt podržava Nauka za mir i sigurnost (SPS) NATO-a i naziva se "Komandni sistem nove generacije u slučaju incidenta". U toku vježbe će biti testirani od strane timova zemalja učesnica. Projekt vode Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora, te podržavaju zemlje partnera na zapadnom Balkanu za uspostavu komandnog sistema za incidente koji olakšava koordinaciju među prvim odgovorima u slučaju katastrofa.



Kao i prethodnih godina, vježba će uključivati i simuliranu upotrebu društvenih medija u hitnim slučajevima s ciljem pružanja pravovremenih osnovnih informacija javnosti.



Pored timova za hitne situacije koji dolaze iz zemlje-domaćina Bosne i Hercgovine, 19 zemalja će također poslati svoje timove za odgovor na hitne situacije i to Armenija, Austrija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bugarska, Hrvatska, Finska, Gruzija, Italija, Crna Gora, Pakistan, Rumunija, Srbija, Slovenija, Španija, Makedonija, Turska, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države.



Zemlje koje šalju osoblje za planiranje i evaluaciju kao i posmatrače su - Belgija, Češka Republika, Francuska, Njemačka, Norveška, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Grčka (posmatrači), Mađarska (posmatrači), Irak (posmatrači), Japan (posmatrači), Jordan (posmatrači), Holandija (posmatrači) i Tunis (posmatrači).



Evroatlanski centar za koordinaciju aktivnosti kod pružanja brzog odgovora na elementarne nepogode (EADRCC) je NATO-v glavni mehanizam za pružanje pomoći civilima u evroatlanskom području.



Aktivan je tokom cijele godine, operativan 24 sata dnevno i uključuje 29 NATO-vih zemalja Alijanse te sve partnerske zemlje.



Centar koristi sistem posredovanja u koordinaciji aktivnosti proisteklih kako iz potraživanja tako i ponuda pomoći, koje uglavnom potiču od nepogoda koje je uzrokovala priroda ili ljudski faktor.



Ovo je 17. po redu međunarodna praktična vježba koju je od 2000. godine organizovao i realizovao EADRCC, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

