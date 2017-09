Tuzlanski kanton bit će domaćin NATO-ove EADRCC terenske vježbe otklanjanja posljedica katastrofa, pod nazivom "Bosna i Hercegovina 2017" koja će biti upriličena od 25. do 29. septembra. U njoj učestvuje oko 1.300 osoba.

Arhiv / 24sata.info

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je u razgovoru za Fenu da postoji globalni interes BiH za ovu vježbu koja će biti održana u ovom kapacitetu, a bit će to prilika da se bh. resursi i kapaciteti civilne zaštite i sektora za spašavanje uvježbaju novim vještinama.



- Ovo je mogućnost da se upoznamo o novim načinima borbe protiv katastrofa, ali načinima otklanjanja posljedica prirodnih katastrofa te da se uvježbaju tehnička dostignuća u tim oblastima i da se steknu nove vještine i znanja u procesu katastrofa - istaknuo je Mektić.



Naglasio je da u slučaju prirodnih katastrofa, ukoliko se intervenira brzo i blagovremeno, veća je mogućnost spašavanja ljudi i materijalnih dobara, zato je uvježbavanje pravovremene reakcija od iznimne važnosti.



Podsjetio je i na razoran zemljotres u Meksiku, naglašavajući da je veliki broj djece pod ruševinama i do njih se teško dolazi, zato je važno da sve takve izazove budu spremni svi kapaciteti te osigurati da postoji dovoljan broj obučenih ljudi.



Naveo je i da BiH ima decentralizirani sistem civilne zaštite zbog čega je od značaja naučiti organizirano odgovoriti na katastrofu i njene posljedice u zemlji, ali i stvarati mogućnosti za zajedničko djelovanje sa zemljama okruženja.



Ova vježba zahtjevna je sa stanovišta organizacije, ističe Mektić, te će ona doprinijeti imidžu BiH u globalnom smislu.



Ministar sigurnosti BiH je mišljenja da se ipak i u organizaciju ove vježbe umiješala politika, iako se u ovom slučaju to ne bi trebalo događati jer se tiče spašavanja ljudi i imovine.



- Oni koji imaju rezervu prema toj vježbi propustit će veliku šansu da dođu do novih saznanja koja im mogu pomoći u zaštiti građana, a ipak su politiku stavili u prvi plan - stava je.



S obzirom na činjenicu da će u vježbi učestvovati i predstavnici iz Srbije, koja će naredne godine biti domaćin ovoj vježbi, te Hrvatske, Mektić je to posebno pohvalio naglašavajući da u slučaju katastrofa prvo u pomoć mogu priteći upravo susjedne zemlje.



Izuzetno značajnim je ocijenio stvaranje sistema međusobne koordinacije, najavljujući da će to bi regulirano i određenim sporazumima.



Kako je zaključio, ova vježba je u interesu građana i organizira se u okviru Partnerstva za mir s NATO-om.



U vježbi će učestvovati oko 1.300 osoba od kojih će njih oko 500 biti učesnici iz 30-ak zemalja. Bit će tu 35 timova. Grupa subjekata koji će učestvovati u vježbi vrlo je raznolika, počevši od timova za potragu i spašavanje koji donose različite sposobnosti, kapacitete i iskustva.



U vježbi učestvuju timovi posmatrača iz Japana i Iraka, timovi iz Azejberdžana, Armenije, Pakistana te timovi iz Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

(FENA)