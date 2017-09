U Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja.

Arhiv / 24sata.info

Padavine će uglavnom biti poslijepodne, umjerenog do pojačanog intenziteta.



Vjetar će puhati slab, u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni.



Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 15 do 21, na jugu od 20 do 25 stepeni.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi i grmljavina se očekuju tokom poslijepodneva i u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 19 stepeni.

(fena)