Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je u intervjuu za Jutarnji list rekla da su temelj njene politike dijalog i proaktivna politika ističući da je zbog toga pogađa to što se našla na udaru bh. društva. Naglasila je da ne postoji nikakva kampanja protiv naše države i da je sigurna i stabilna BiH u interesu Hrvatske.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

"U EU nema osobe i nema države koje zastupaju članstvo BiH i ostalih naših susjeda u EU kao ja lično i hrvatska Vlada", rekla je Kolinda dodajući kako koristi svaku priliku da podcrta evropski i euroatlantski put BiH.



Ističe da se, nakon što joj je reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović poslao još jedno pismo u kojem joj poručuje da prestane sa zlonamjernom kampanjom, ne može oteti dojmu da je ona, kao i država hrvatska, pod orkestriranim napadima onih koji ne žele ući u EU i NATO.



"Žao mi je da su u to uključile osobe i udruženja koje cijenim i za koje držim da čvrsto podržavaju evropski put te da žele najbolje BiH, jednako kao i ja. Kao što sam napisala u odgovoru Majkama Srebrenice, svoj odgovor uputit ću i reisul-ulemi Kavazoviću kojeg osobno iznimno cijenim. Držim da BiH treba napraviti puno veći pomak prema članstvu u EU i za to se neprestano zalažem. Držim da dosadašnje inicijative međunarodne zajednice nisu bile dovoljno snažne, da treba više raditi s BiH i pružiti joj jasniju euroatlantsku perspektivu. Nedostatak vizije i perspektive stvara kod ljudi pomalo strah od budućnosti, odnosno plodno tlo za nekakve treće ideje koje su suprotne cilju koji je izrazila sama BiH. U interesu mi je dobrobit sva tri konstitutivnih naroda i drugih zajednica. Ono što mi je najbitnije je ekonomska, politička i svaka druga dobrobit koja dolazi s EU koja će svima u BiH pružiti puno veće mogućnosti za razvoj i prosperitet", rekla je Kolinda.



U intervjuu za Jutarnji.hr Kolinda je rekla da je protivljenje dijela bh. političke scene izgradnji Pelješkog mosta apsolutno bespredmetno i poručila da će taj most biti izgrđen jer će njim biti povezan teritorij Hrvatske s teritorijem EU.



"Gradit ćemo ga u skladu sa svim međunarodnim standardima uključujući tu i Konvenciju o pravu mora", rekla je.



Na konstataciju novinara da su u BiH mnogi ljuti jer ona često ističe da postoji sigurnosna prijetnja koja dolazi iz BiH, Kolinda je rekla da o tome govori kao i drugi svjetski lideri.



"Porast međunarodnog ekstremizma i terorizma je najveća prijetnja miru i sigurnosti u modernome svijetu. Nikad to nisam poistovjećivala ni s Bošnjacima niti s učenjem islama. Nažalost, cilj ove kampanje jest stvoriti upravo takvu percepciju u javnosti, a ja to apsolutno odbijam. To je suprotno biti moje politike. Kao susjedi, trajno smo upućeni jedni na druge, nama je sigurnost i stabilnost BiH od apsolutnog interesa, kao i cijeloj EU", poručila je Kolinda, prenosi Klix.



(24sata.info)