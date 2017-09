Tradicionalnim maršom "Marš povratka putem spasa" Turalići-Sušica počelo je obilježavanje 25. godišnjicu zločina nad logorašima zloglasnog logora Sušica u Vlasenici.

Foto: Arhiv

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, zajedno s Medžlisom Islamske zajednice Vlasenica, obilježava godišnjicu zločina nad logorašima koncentracionog logora Sušica koji je u razdoblju od početka juna pa sve do kraja septembra 1992. godine bio logor za zatvaranje, mučenje, silovanje i ubijanje bošnjačkog stanovništva s područja općine Vlasenica, ali i ostalih podrinjskih općina.



U znak sjećanja na sve žrtve logora Sušica, već tradicionalno se organizuje marš pod nazivom "Marš povratka - putem spasa" koji polazi iz MZ Turalići, općina Kladanj, do bivšeg logora Sušica u Vlasenici. Takođe, u sklopu obilježavanja, u Hajrija džamiji u Vlasenici će biti upriličen vjerski dio programa. Nakon toga, održat će se i centralna aktivnost obilježavanja zločina nad logorašima u krugu bivšeg logora Sušica, a na kraju je planirana mirna šetnja svih učesnika događaja do Memorijalnog kompleksa "Rakita" u Vlasenici.



Kroz ovaj logor je prošlo i bilo zatvoreno preko 8.000 osoba, muškaraca, žena, djece i starijih osoba koji su držani u krajnje nečovječnim uslovima.



Logoraši su svakodnevno bili izloženi torturi različitog tipa, fizičkom mučenju, psihičkom maltretiranju, raznim oblicima seksualnog zlostavljanja, silovanju i, na kraju, ubistvima. Prema podatcima MKCK, u ovom logoru je ubijeno 1.617 logoraša, međutim, taj broj je mnogo veći s obzirom na provjerene činjenice koje govore o tome kako je veliki broj logoraša organizovano izvođen iz logora i prebacivan na lokalitet Han Ploče, jedan kilometar udaljen od Vlasenice, i tu ubijan.



Na tom mjestu je u tzv. jarugu u masovnim egzekucijama ubijeno i bačeno preko 1.000 logoraša, o čemu svjedoči nekoliko dosad otkrivenih manjih grobnica, dvije masovne grobnice (Ogradice i Debelo Brdo), kao i nedavno otkrivena masovna grobnica pored regionalnog puta Vlasenica-Han Pijesak, iznad naselja Tugovo.



Iz Saveza logoraša BiH saopćeno je da su za zločine počinjene u logoru Sušica pred Haškim tribunalom i Sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđeni Dragan Nikolić na 20 godina zatvora, Predrag Bastah na 22 godine zatvora te Goran Višković na 18 godina zatvora.





(AA)