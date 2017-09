Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da nad radom Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH mora postojati nadzor, ali da to ne funkcioniše na nivou zajedničkih organa BiH.

Dragan Lukač / 24sata.info

"Jedna takva agencija mora da radi za cijelu BiH, a ne samo za određenu stranku ili za pojedine političare i da se u svakom slučaju stavi pod punu kontrolu", rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.



Komentarišući medijske navode da je OBA BiH prisluškivala zvaničnike Hrvatske, Lukač je naveo da to zaslužuje temeljnu istragu koja će pokazati da li se nešto od toga stvarno dešava ili se dešavalo, jer svi građani zaslužuju da čuju punu istinu o tom pitanju.



Lukač je podsjetio da je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić na jedan način potvrdio, a poslije demantovao tu priču.



Govoreći o mogućnosti zamjene jedinstvenog matičnog broja novim jedinstvenim identifikatorom neutralne strukture u skladu sa zahtjevima EU, Lukač je rekao da je to samo jedna ideja koja će morati da prođe evoluciju, te mnogo dogovora i pregovora da bi to bilo realizovano u BiH.



"Mi imamo jedinstven matični broj građana koji je na ovim prostorima oduvijek bio u funkciji i koji dobro funkcioniše. Ako treba neki novi sistem da se napravi da bi se nešto poboljšalo, trebaće mnogo vremena i stručnjaka da se uključi u to da bismo dobili novi način koji bi bio efikasan", dodao je Lukač.



(SRNA)