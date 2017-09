Zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić otvoreno je, u razgovoru za Večernji list BiH, progovorio o posljednjim aferama povezanim s prisluškivanjima hrvatskih dužnosnika i gospodarstvenika. Ako se utvrdi da su točni medijski navodi, onda se radi o vrlo ozbiljnom problemu politiziranja i zloporabe, kazao je on.

Na novinarski upit ima li informacije da je OSA prisluškivala državni vrh Hrvatske, hrvatske političare u BiH i gospodarstvenike, odgovorio je kako nema takve informacije jer OSA nije za svoj rad odgovorna Ministarstvu sigurnosti te da je prvu informaciju doznao iz medija. Dodao je kako je potrebno utvrditi o čemu se tu radi.



- Naravno, za to će morati postojati volja različitih aktera. Razgovarao sam već s nekima od parlamentaraca o toj aferi. Ako je sve to točno, onda je to strašno.



O ekonomskim interesima zbog kojih treba angažirati agenciju OSA kako bi se zaštitilo BiH “od nelojalnih i nekorektnih napada koji mogu ugroziti ekonomske temelje ove države”, kako je naveo ministar Mektić, Krešić je kazao:



- OSA, kao i druge policijske agencije, nekome je odgovorna za svoj rad temeljem zakona BiH. Mislim, prije svega, na OSA-u koja je obvezna informirati Predsjedništvo BiH i Izvršni obavještajni odbor Vijeća ministara BiH o svom radu. Smatram da će biti zanimljivo vidjeti je li to i učinjeno te o čemu su ta tijela informirana. Simptomatično je svakako ako je netko prepoznao samo Hrvate kao one koji narušavaju ekonomske interese BiH. Mislim da je tu nešto sasvim drugo u pitanju.



Na upit ima li kao zamjenik ministra sigurnosti, informacije o operativnim akcijama koje su u tijeku, Krešić je kazao kako je u više navrata to javno isticao, a lako je provjeriti i na stranici Ministarstva sigurnosti koje su njihove nadležnosti.



- Mi nemamo operativnu nadležnost nad radom policijskih agencija, i to je tako. Svaku priliku koristim za javno kazati čelnicima policijskih agencija da se ne petljaju u politiku. Neka ostanu u okviru ovlasti koje im je zakon dao.



Upitan ima li informacije o tome jesu li premijer Zvizdić i predsjednik Čović informirani o ovom “udaru na državu”, kazao je kako nema tu informaciju, ali kako očekuje da se i oni očituju o ovome.



- Predsjedništvo BiH i Izvršni obavještajni odbor Vijeća ministara su tijela kojima Obavještajno-sigurnosna agencija treba izvještavati na dnevnoj osnovi o svim aktivnostima. Ovo o čemu je pisao magazin “Nacional” nešto je o čemu su trebali biti informirani prije nego što je dospjelo u medije. Ako nije tako, onda je problem jako velik.



Na konstataciju kako su navodno u OSA-i angažirani domaći službenici koji imaju zadaću pronaći kompromitirajući materijal za dužnosnike HDZ-a BiH, rekao je kako je činjenica da je u posljednje vrijeme jako veliki pritisak na Hrvate u BiH, posebice na one koji obnašaju dužnosti na različitim razinama.



- OSA se ne smije miješati u takve aktivnosti jer ćemo svi platiti cijenu tih zlouporaba. OSA nije privatna institucija, nego institucija BiH koju financiraju porezni obveznici. Ovakve afere ostavljaju traga i posljedice na ukupne odnose u BiH. Hrvati su ovdje svoj na svome, u svojoj domovini BiH.



O tome što je istina da, kako piše dio medija, on ima ulogu oko navodnoga rada za interese hrvatske države, pa i njihovu obavještajnu zajednicu, Krešić je kazao kako radi u okviru Ustava i zakona BiH, a poziva i sve druge to činiti te da ne zna koji su to mediji ali bilo bi dobro da i njemu daju priliku kazati nešto o tome. Istina je, tvrdi on, da su to obična naklapanja i neistine.



O tome stoji li i iza afere s dokumentima o praćenju glavne državne tužiteljice, zamjenik ministra sigurnosti BiH kazao je kako je čuo o tome da ga povezuju s osobama koje uopće ne poznaje i s kojima se nikad nije ni susreo.



- Intencija je inkriminirati me, a to ne može proći. U BiH se zna tko ima opremu za zakonito presretanje, barem ja to dobro znam jer sam sudionik uspostave tog sustava. Sustav za zakonito presretanje telekomunikacija i način izvršavanja aktivnosti je u isključivoj nadležnosti OSA-e i SIPA-e te drugih policijskih agencija. Treba napomenuti da su “interface” centri smješteni u tim agencijama i pod njihovim nadzorom. Centri za slušanje su u ostalim policijskim agencijama, njih 15. Onaj tko ima opremu za slušanje, to može raditi zakonito i nezakonito. Ovdje je stvar jasna do kraja, kroz tehničku reviziju “interface” centara lako, brzo i jednostavno može se utvrditi na koji način, tko i kako je to radio. Za sada to nije urađeno i vidim da u tom smjeru i ne postoji volja nadležnih. Iz medija sam doznao da je Tužiteljstvo BiH otvorilo istragu o ovom slučaju. Očekujem da istragu brzo provedu i obavijeste javnost o rezultatima. Mislim da dijelu javnosti u ovom trenutku nije do istine. Kao primjer navodim da sam o toj temi prije nekoliko dana dao intervju, ali ni slovo oko toga nije objavljeno. Pretpostavljam da im priča nije odgovarala. Spreman sam o svemu argumentirano razgovarati. Nije mi jasno zašto se svi boje neovisnog i stručnog nadzora, a to je preočigledno. Dokle god se ne uspostavi sustav da se nadzor i kontrola vrše u okviru zakona, razina povjerenja će biti niska i imat ćemo stalno neke afere. S tim se mora prestati, a što prije to shvatimo, moći ćemo iskreno raditi na izgradnji povjerenja i suradnje.



Na konstataciju kako su nedavno predstavnici vlasti BiH ustvrdili kako "u BiH nema radikala i ekstremista, da se ne vijore zastave ISIL-a", Krešić je kazao kako je pitanje radikalizma i ekstremizma ozbiljan problem.



- Tim pitanjem se valja ozbiljno baviti i ne politizirati ga. Nešto što nastaje i razvija se dvadeset i više godina, ne može iščeznuti preko noći. Puno novca i ljudskih resursa poreznih obveznika BiH te različitih međunarodnih institucija trošimo za suzbijanje radikalizma i ekstremizma. Moramo biti iskreni jedni prema drugima i to ne koristiti u dnevnopolitičke svrhe, ali isto tako i ne ignorirati. Danas je lako utvrditi gdje se vijore zastave. Kada su se vijorile, koliko dugo i kad su skinute. Krećući se BiH, vidio sam kako je toga bilo, a neke od njih su u međuvremenu uklonjene - kazao je zamjenik minstra sigurnosti BiH Mijo Krešić.



