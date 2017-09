Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH Maureen Cormack izjavila je danas da je neophodno anulirati odluke o održavanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, a ne samo ga odgađati ili suspendirati odluku.

Maureen Cormack / 24sata.info

Komentarišući objavu skupštinske odluke o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH te najavu njene suspenzije u Narodnoj skupštini RS-a, Cormack je u izjavi novinarima u Banjoj Luci istakla da je u BiH potrebno stalno opredjeljenje za njen put ka evroatlantskim integracijama i napredak na tom putu.



Nije potrebno, kaže, stalno odvlačiti pažnju od tih važnih pitanja.



- Važno se fokusirati na ono što je bitno za BiH, a to je uspostava pravne države, vladavine zakona, ekonomski napredak te otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje obrazovnog sistema - istakla je Cormack.



Ukazala je da je stabilna i sigurna BiH koja se bespovratno nalazi na putu ka evroatlantskim integracijama ključ za unapređenje poslovnog okruženja u zemlji, kao i njen ukupni imidž kod američkih te drugih investitora.



Ambasada SAD-a i Američka trgovačka komora u BiH (AmCham BiH) radi povećanja vidljivosti američkih kompanija i predstavništava u BiH i regiji, te privlačenja investicija uz jačanje uloge AmCham BiH i njenih članica u BiH, organizirali su danas u Banjoj Luci "Američki biznis forum za promociju i umrežavanje".



Cormack je rekla da Ambasada SAD-a pomaže investitorima i izvoznicima da iskoriste potencijal BiH, posebno u sektorima poput IT-a, turizma, poljoprivrede i energetike.



- Stalno smo u kontaktu s američkim firmama, koje su zainteresovane za bh. tržište i voljeli bismo ih vidjeti više u BiH. Spremni smo pomoći uspostavu jačih ekonomskih veza SAD-a i BiH. I BiH mora biti spremna na to. Uz jasno iskazano opredjeljenje vlasti na svim nivoima da unaprijede poslovno okruženje, investitori će doći, uključujući i one iz SAD-a, a mi ćemo ih podržati – rekla je Cormack.



BiH se suočava s nedostatkom kvalifikovane radne snage, a američki investitori ističu da se ovdje suočavaju s mnogim preprekama, poput korupcije, netransparentnih procedura javnih nabavki i nepredvidivih nameta koji se mogu pojaviti na svim nivoima vlasti.



- Kada američke kompanije vide da BiH preduzima ozbiljne korake u borbi protiv korupcije, izvjesnije je da će investirati ovdje znajući da je njihova investicija sigurna – rekla je ambasadorica SAD-a u BiH.



U BiH radi svega 30 firmi koje su ili zvanična predstavništva američkih firmi, ili su američke fanšize ili su u američkom vlasništvu, od kojih je većina u Sarajevu.



(FENA)