Da li će se ekonomska zavisnost Zapadnog Balkana od Kine pretvoriti i u političku, pitanje je koje sa zabrinutošću posljednjih mjeseci sve češće postavljaju zvaničnici iz Brisela, poput njemačkog ministra vanjskih poslova i predsjednika Evropske komisije.

Na opasnosti koje prijete EU ulaskom Kineza u Evropu preko Zapadnog Balkana upozorava i New York Times, koji predviđa sudar kineskih sa projektima Evropske unije na Zapadnom Balkanu, i dodaje da Kina koristi problematične odnose EU sa regionom koji želi da joj se priključi.



Istovremeno, to pitanje u Bosni i Hercegovini, koja teži statusu kandidata u EU, niko ozbiljno ne razmatra. Naprotiv, bh zvaničnici raširenih su ruku danas dočekali delegaciju Kineske političke konzultativne narodne konferencije (CPPCC) i stavili im na raspolaganje sve ključne resurse koje država posjeduje.





Kineze u prvom redu zanima energetski sektor. Blok 7 termoelektrane u Tuzli praktično je već kineski, a ista sudbina čeka i blok u Banovićima. Tenderi Kinezima nisu problem, tendera nema. Upravo na tu praksu nedavno je ukazao i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, koji je primijetio da na tenderima za izgradnju puteva i termoelektrana na Zapadnom Balkanu nema evropskih kompanija, jer se projekti finansiraju iz kineskih kredita, a poslovi dodijeljuju isključivo kineskim kompanijama. Kompanije iz EU nemaju šansu ni da konkurišu.



A, to politici u BIH savršeno odgovara. Upravo je domaća politika srušila generacijske projekte u energetskom sektoru 2007. godine. Tada su se na javni poziv Vlade FBIH redom odazvale renomirane kompanije iz Njemačke, Austrije, Švicarske. Na svaki planirani projekat stiglo je po najmanje pet ponuda renomiranih kompanija iz ovih zemalja. Tako je bilo i sa pomenutim Blokom 7 TE u Tuzli, a za partnera je izabran njemački gigant EnBW-e koji u svom vlasništvu ima cijelu lepezu elekroenergetskih objekata uključujući termoelektrane, hidroelektrane, nuklearne, te solarne i vjetroelektrane. Potpisan je i protokol o izgradnji termobloka čija je investiciona vrijednost procijenjena na oko 1,5 milijardi KM, a koji bi nakon izgradnje ostao u trajnom vlasništvu Bosne i Hercegovine, dok bi EnBW investiciju naplaćivao kroz struju u količini jednakoj uloženim sredstvima.



Nažalost, ovaj projekat je srušen u zaglušujućoj rušilačkoj i politikanskoj propagandi orkestriranoj iz SDA na čijem je čelu tada bio Sulejman Tihić, a čiji je glavni megafon bio sada optuženik za kriminal i korupciju Amir Zukić, uz asistenciju tada opozicionog SDP-a na čelu sa Zlatkom Lagumdžijom.



Tamo gdje je srušila jedna – Tihićeva SDA, nastavila je druga - Izetbegovićeva SDA. Ruku na srce, Kineze su u federalni dio BIH uveli Zlatko Lagumdžija i njegov direktor EPBIH Dino Grabovica, po modelu srbijanskog tajkuna Vuka Hamovića i uz političku podršku Milorada Dodika koji su to nešto ranije uradili sa projektom TE Stanari. Da i aktuelna vlast ide istim putem govori činjenica da bez ustezanja Kinezima nudi i suvlasništvo u novoizgrađenim objektima, bez ograničenog roka trajanja, po sumnjivim cijenama i potpuno netransparentno. Za kineske kredite Federacija BIH će čak dati i garancije !!



Zato nije teško zaključiti da je aktuelna vlast, koja se zaklinje u evropski put, birajući između Zapada i Istoka, očigledno odabrala Daleki istok. Poruke upozorenja iz EU i SAD-a ne čuju se na “Putu svile“ u BIH.



Kina bi tako vrlo brzo mogla postati nova sila na ovim prostorima, prvo ekonomska, a onda prirodno i politička. Stoga nije nevažno napomenuti i da je politika Kine prema BIH bila jasna prilikom glasanja o rezoluciji o genocidu u Srebrenici čije je usvajanje u Vijeću sigurnosti UN-a inicirala Velika Britanija. Kina je rame uz rame sa Rusijom bila protiv rezolucije, dok su ostale tri od pet stalnih država članica Vijeća - SAD, Britanija i Francuska bile za.



U političkom smislu ova činjenica dakako ne smeta srpske i hrvatske predstavnike u vlasti, naprotiv sasvim je razumljivo njihovo širenje ruku Kinezima i u energetskom smislu, jer su tamo gdje su vlast sve već dali u privatne ruke. No, začuđuje takav stav od bošnjačkih predstavnika u vlasti, koji su Kini zaboravili Srebrenicu, a u ekonomskom smislu, itekako, tek imaju šta izgubiti. Na tu vrstu ponora ih upozoravaju prijatelji sa Zapada. Pred njima je historijska odgovornost i možda još uvijek nije kasno da to shvate.





Piše: Sedin Ćenan



(24sata.info / Vijesti.ba)