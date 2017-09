U Bihaću je danas počela kampanja s hastagom #MiDjeca koju u Bosni i Hercegovini provodi organizacija "Save the Children" s ciljem podizanja svijesti o značaju inkluzije i uključivanja djece s poteškoćama u razvoju u normalne tokove obrazovanja. Time je Bihać postao prvi bosanskohercegovački grad koji je dobio mural inkluzije, čime je potvrdio svoj predznak otvorenog grada, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema riječima organizatora, inkluzija se u BiH do sad samo deklarativno sprovodila, a Unsko-sanski kanton prednjači kada je BiH u pitanju, jer su u ovom kantonu prije godinu dana otvoreni centri za razvoj inkluzivnih praksi koji rade pri osnovnim školama i finansiraju se sa tri nivoa. Upravo su ovi centri, navode organizatori, dobar primjer i pravi model kako se inkluzija može i treba kod nas sprovoditi.



"Mi smo s implementacije ovog projekta krenuli prije dvije godine, ali naši zajednički napori na polju inkluzije djece s poteškoćama u razvoju na području Unsko-sanskog kantona traju već pet godina. Ovim današnjim događajem želimo pokazati potrebu za ravnopravnim uključivanjem ove djece u normalne tokove obrazovanja. Inkluzija koja se do sada kod nas sprovodila bila je nekako fokusirana na medicinski model koji je zasnovan na ograničenjima djece. Ovaj projekat je zasnovan na mogućnostima ove djece, a ne na njihovim ograničenjima i zasnovan je na socijalnom modelu. Slobodno mogu reći da je Unsko-sanski kanton sa ovakvim pristupom i svim onim što je do sada ostvario, postao vodeći kanton kada je u pitanju inkluzija ovakve djece", rekao je Denis Šiljak, voditelj sektora obrazovanja u organizaciji "Save the Children".



Ovom kampanjom se, između ostalog, željelo utjecati i na roditelje ostale djece, ali i društvo u cjelini u cilju smanjenja predrasuda prema djeci s poteškoćama u razvoju i kako su istakli organizatori, upravo je ovo praktičan primjer razbijanja svih stereotipa koji o njima postoje, jer su ona imala priliku da zajedno s ostalom djecom, umjetnicima i prolaznicima zajednički rade, crtaju i pokažu kako su i oni dio ovoga društva.



