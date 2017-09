Prošla godina po pitanju gripe u Bosni i Hercegovini i regionu bila je žestoka i na temelju tih parametara mnogi stručnjaci kažu da se može reći da bi sezona štoslijedi mogla biti slična prošloj, ako ne i gora.

Ilustracija / 24sata.info

S tim se u potpunosti ne slaže naša sagovornica mr. med. sci. Nataša Trifunović, specijalista porodične medicine, koja je za Avaz.ba upozorila na nadolazeću sezonu gripe, koja se obično javlja krajem jeseni i početkom zime, ali i podvukla da je veoma važna vakcinacija rizičnih kategorija.



- Prošla sezona gripe nije najgora do sada, ali je bila intenzivnija i dugotrajnija. U ovom trenutku nemoguće je izračunati kakva će biti nova gripa, mnogo toga zavisi od meteoroloških uvjeta, ali ne očekujemo da bude žešća u odnosu na prethodnu, kao ni u vrijeme kada se prvi put pojavila Svinjska gripa, prije nekoliko godina – kaže Trifunović.



Ona za naš portal kaže da se stanovništvo zastrašuje smrtnim ishodima i da su u rizičnoj grupi uglavnom ljudi starije životne dobi i osobe s rizičnim oboljenjima.



- Zdrava populacija se može nositi s gripom. Mi smo već počeli pripreme za vakcinaciju rizičnih kategorija i osoba s rizičnim oboljenjima. Vakcinacija je besplatna i svake godine imamo sasvim dovoljno vakcina. Sezona vakcinacije počinje 15. novembra i u ovom trenutku još je rano govoriti o gripi i kakva mi ona mogla biti – kaže Trifunović.



Naša sagovornica kaže da se posljednjih dana pojavilo dosta stomačne gripe, ali da je situacija pod kontrolom.



- Znam da je gripa ozbiljna bolest koja se kod nas često podcjenjuje, uglavnom do prvih vijesti o smrtnim posljedicama koje svaki put iznova šokiraju, ali ne trebamo praviti dramu. Ovih dana smo primjetili povećan broj stomačne gripe, enteroviroze, što je malo neubičajeno za ovo doba godine, ali ni takva situacija nije alarmantna. Kod pacijanata se javlja visoka temperatura, ali ne treba praviti dramu. Simptoni, uz adekvatnu terapiju, brzo prođu i oboljeli se nakon nekoliko preležanih dana u krevetu dana vraćaju normalnim obavezama – kaže Trifunović.



Ona je dodala da je upoznata da je u 2017. godini na teritoriju Srbije registrirana 33 slučaja oboljevanja od groznice Zapadnog Nila, s jednim smrtnim ishodom, ali da takva situacija nije ni blizu u Bosni i Hercegovini.



- Mi s komarcima nemamo takvih problema, kao zemlje u našem okruženju i koliko sam upoznata takve slučajeve nismo zabilježili. Ako ih je i bilo, bilo ih je veoma malo – dodaje Trifunović.



Osigurane dovoljne količine



Prema informacijama do kojih smo došli, nabavka vakcina počela je već u proljeće i osigurane su dovoljne količine.



- Još jednom naglašavam da se rizične kategorije i osobe s rizičnim oboljenjima na vrijeme vakciniraju, kako se u zdravstvenim ustanovama ne bi stvorile velike gužve. O gripi će svakako narednih mjeseci biti više priče, ali niti u bilo kakvoj situaciji ne treba stvarati paniku. BiH ima dovoljno ljekara i stručnog osoblja da se izbori s bilo kakvom epidemijom – naglasila je Trifunović.



(Avaz)