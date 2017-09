Štrajk radnika "Željezničara" nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom biće obustavljen.

Foto: RTRS

Predstavnici štrajkača prihvatili su ponudu predsjednika Srpske da im se isplate sutra dva topla obroka, u toku mjeseca septembra plata za avgust i naredne redovne isplate plata te ovjeravanje zdravstvenih knjižica.



Predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banjaluka Zlatko Marin izjavio je da je 12 radnika "Željeznica Republike Srpske" prekinulo višednevni štrajk glađu nakon današnjeg razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.



"Na jutrošnjem sastanku sa predsjednikom Srpske, prihvatili smo ponudu da prekinemo štrajk jer će nam biti isplaćena po dva topla obroka i prevoza, a ostala dugovanja u idućem mjesecu prema prilivu sredstava", rekao je Marin na konferenciji za novinare.



On je istakao da im je Dodik obećao da će plate biti redovne i da bi trebalo da bude riješen problem sa ovjeravanjem zdravstvenih knjižica, što bi trebalo da uradi Uprava preduzeća.



"Obišli smo mnoge institucije, ali jedini koji je htio da razgovara sa nama bio je predsjednik Srpske Milorad Dodik", rekao je Marin.



Kada je riječ o zahtjevu štrajkača za smjenu direktora ŽRS-a Dragana Savanovića, Marin je rekao da im je predsjednik Srpske prenio da to nije u njegovoj nadležnosti.



"Godinama upozoravamo da Uprava krši zakon i dovodi `Željeznice` u gubitke, a sve govori i činjenica da nas za 10 dana štrajka nisu ni obišli. Ne bojimo se disciplinskih postupaka jer smo sve radili u skladu sa zakonom, a to su potvrdili iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite", smatra Marin.



On je naglasio da su radnici, između ostalog, prekinuli štrajk i zbog zdravstvenih razloga.



Marin kaže da su štrajkači uspjeli da skrenu pažnju javnosti na dešavanja u ŽRS i na radnička prava u ovom preduzeću i Republici Srpskoj.



Na konferenciji za novinare štrajkača poručeno je i da će ponovo štrajkovati ukoliko se "ponove kašnjenja primanja, bahatost uprave, kršenje zakona i pritisci na radnike".



Deset radnika ŽRS stupilo je u štrajk glađu 11. septembra zbog neisplaćivanja plate, naknade za prevoz i topli obrok u skladu sa zakonom, kao ni ostalih materijalnih troškova prema radnicima.



(RTRS)