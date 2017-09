Na najvišem vrhu planine Romanija, Veliki Lupoglav, na nadmorskoj visini od 1.652 metra, pao je jutros snijeg.

Foto: Avaz

Snijeg je padao i na Jahorini. To su potvrdili djelatnici iz hotela "Vučko" u 10 sati.



- Jutros je padao snijeg, ali se nije dugo zadržao. Trenutna situacija je bez padavina - kazali su iz hotela "Vučko".



Inače, u Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini prije podne vjetar jugoistočnog smjera, a poslije podne vjetar mijenja smjer na sjever. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje od 15 do 19 stepeni.



U Sarajevu oblačno vrijeme s kišom, prije podne i sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12 stepeni.

(Avaz)