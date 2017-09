Po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 20. septembra s akšam-namazom nastupa nova 1439. hidžretska godina, a prvi dan te nove godine je 21. septembra, to jeste 1. Muharrema 1439. hidžretske godine.

"Povodom nastupajuće Nove hidžretske godine, Rijaset IZ u BiH je svim muslimanima u domovini i dijaspori uputio iskrene čestitke uz molbu Uzvišenom Gospodaru da ih obraduje Svojim Oprostom, Milošću i Uputom. Sene-i džedide mubarek olsun", stoji u saopćenju koje prenosi MINA.



Hidžra znači seoba Muhammeda a.s. i njegovih prijatelja, ashaba, iz Meke u Medinu 622. godine i predstavlja veličanstven događaj u muslimanskoj historiji koji je omogućio muslimanima da postanu organizirana i odgovorna zajednica, sposobna da vrijednosti islama pretoči u društveni život.



"Hidžra je bila iznimno težak, bolan i rizičan poduhvat jer je od male vjerske skupine predvođene Poslanikom Muhamedom a.s. zatraženo da napuste svoje domove i prihvate pomoć i zaštitu stanovnika Medine. Zbog te velike žrtve Kur'an svim muhadžirima i ensarijama garantuje džennetske nagrade. Praksom bratimljenja između muhadžira i ensarija Muhammed a.s. je demonstrirao islamski ideal univerzalnog bratstva na principima vjerovanja u jednog Boga (tevhid)", pojašnjava se u saopćenju.



S obzirom na veličinu i značaj Hidžre, na prijedlog drugog pravednog halife Omera r.a., računanje vremena u islamskom kalendaru određuje se upravo po ovom događaju.



U svim džamijama i mesdžidima Islamske zajednice u BiH i dijaspori Nova hidžretska godina se obilježava na primjeran tradicionalan način.



