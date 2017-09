“ Ja sam to uradio kao predstavnik SRS, a smatram da imam pravo i kao predstavnik opštine, ali u tom slučaju nisam, i nema niko od drugih političkih stranaka bilo kakvu dodirnu tačku sa izjavom koju sam ja dao, samo ja i SRS. Podstakao me događaj koji se desio tada u Srbiji, srpska lista je podržala Vladu Haradinaja”, kazao je Dejan Šantić, predsjednik OO SRS dr Vojislav Šešelj u Istočnom Novom Sarajevu.

Foto: Facebook

Zbog Facebook statusa o Vučićevoj izdaji Kosmeta, koju je začinio fotomontažom srpskog predsjednika sa kečetom na glavi, Šešeljev radikal, Dejan Šantić, morao je da se pozdravi s foteljom predsjednika skupštine Istočno Novo Sarajevo.



Status je osvanuo samo dva dana nakon posjete Aleksandra Vučića Istočnom Sarajevu, pa je prvo skupštinsko zasjedanje iskorišćeno da i vladajući i opozicja, udruženim snagama, izglasaju Šantićevu smjenu. Uzalud je pokušavao da kolege odbornike ubijedi da je na društvenim mrežama istupao kao radikal, a ne kao opštinski funkcioner.



“Ja sam to uradio kao predstavnik SRS, a smatram da imam pravo i kao predstavnik opštine, ali u tom slučaju nisam, i nema niko od drugih političkih stranaka bilo kakvu dodirnu tačku sa izjavom koju sam ja dao, samo ja i SRS. Podstakao me događaj koji se desio tada u Srbiji, srpska lista je podržala Vladu Haradinaja”, kazao je Dejan Šantić, predsjednik OO SRS dr Vojislav Šešelj u Istočnom Novom Sarajevu.



Šantić je prije smjene prekinuo sjednicu i unaprijed najavio da će se za pomoć obratiti i nadležnom sudu. Nije ga spaslo ni to što je sa SNSD-om bio dio skupštinske većine i u prošlom mandatu, a načelnik opštine, Ljubiša Ćosić, priznaje da se zbog “slučaja Šantić”, konsultovao i sa liderom stranke, Miloradom Dodikom.



“Njegova je moralna odgovornost i politička da podnese ostavku, instrukcija sa vrha nije bilo, bio je samo razgovor o tome koliko ovo može nanijeti štete Istočnom Novom Sarajevu i da neko mora da snosi posljedice“, izjavio je Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo.



SDS, DNS i PDP takođe su osudili istupe, sada već bivšeg predsjednika lokalne Skupštine, nazivajući ih skandaloznim. Ta priča je podigla prašinu i u Beogradu, pa se očekuje da se o svemu oglasi i lider radikala, Vojislav Šešelj.



Šantić Vučića naziva "izdajnikom srpskih interesa", a optužuje ga i da je "prodao Kosovo".



Uvrede su uslijedile odmah nakon Vučićeve posjete Sarajevu i Istočnom Sarajevu, kao i donacije Srbije Republici Srpskoj od 5,5 miliona evra, od čega značajan dio ide u grad Istočno Sarajevo



Dodik, koji nikako ne želi da se zamjeri Vučiću, naredio je Ćosiću da Šantića odmah smijeni.



Dodik se, interesantno, na ovaj potez odlučio tek kada mu je iz Beograda rečeno da "nije pristojno" da funkcioneri opština u koje Srbija ulaže novac vrijeđaju njenog predsjednika.



(SB)