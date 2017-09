Svaki četvrti stanovnik Bosne i Hercegovine živi od 238,11 KM mjesečno! Istaknuto je to u izvještaju Inicijative za bolju i humaniju inkluziju, koji za „Avaz“ pojašnjava predsjednik ove nevladine organizacije dr. Žarko Papić.

Ilustracija / 24sata.info

- Bosanci i Hercegovci nisu samo siromašni nego se može govoriti o apsolutnom siromaštvu. Svaki četvrti stanovnik države živi ispod apsolutne linije siromaštva. Čak 900.000 stanovnika BiH je u takvoj situaciji. To smo dokazali ne samo mi u izvještaju, to dokazuju i druge relevantne organizacije. Mi tako imamo 900.000 ljudi koji troše 238,11 KM mjesečno i iz godine u godinu ta mjesečna cifra postaje sve manja - upozorava Papić.



Potrošačka korpa



Za aktuelnu vlast, navodi, problemi siromaštva, socijalnih nejednakosti i socijalne pravde su „zabranjene teme“.



- Nacionalne partije koje su na vlasti, zapravo nisu političke partije, već kartelska udruženja, interesne kompanije, koje rade same za sebe. Neobjašnjivo je potpuno odsustvo njihovog kontakta s realnošću – ističe Papić.



A razloga za zabrinutost ima – dokaz stagnacije ekonomske aktivnosti i niskog životnog standarda je odnos prosječne plaće, potrošačke korpe i penzije. U posljednjih pet godina, neto plaće porasle su za manje od tri posto, a cijena potrošačke korpe svake godine za jedan posto. Blizu dvije prosječne plaće ili četiri prosječne penzije potrebne su za jednu potrošačku korpu.



Ispod granice



- Imali smo načina da nešto popravimo, da eliminišemo siromaštvo. Pet puta smo tražili i pet puta nas je prevarila, slagala Vlada premijera Novalića. Tražili smo da se definiše najmanja plata na 407 KM, bez obzira na sektor i poslodavca. To nas ne bi spasilo, ali bi nam pomoglo da se spasimo – kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović.



On dodaje da se već deceniju i po samo priča o procentima siromaštva, da se ništa ne radi, da je svojevremeno na studiju i istraživanje o siromaštvu potrošeno 2,8 miliona KM.



- U ratu smo makar svi imali četvrtinu hljeba, danas mnogi nemaju ni toliko. Napravila se nauka, a ljudi kopaju po kontejnerima – ističe Bajramović.



U postojećoj situaciji općeg, čak i siromaštva ispod granice, postavlja se pitanje kako građani BiH uopće preživljavaju. Osnovni odgovor je u doznakama dijaspore, a kako reče jedan od naših sagovornika, profesor koji je htio biti anoniman, „naši su ljudi solidarni“, malo posude, malo nađu. Ima tu raznih šema!



Bez obzira na to o kojoj je šemi riječ, BiH je jedna od pet najsiromašnijih zemalja EU. Istraživanja Ujedinjenih naroda pokazuju da nakon najsiromašnijih oko 17 posto stanovništva živi od tri do pet KM.



(Avaz)