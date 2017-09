Po Takvimu Rijaseta islamske zajednice u BiH u srijedu 20 septembra sa akšam-namazom nastupa nova 1439. hidžretska godina.

Arhiv / 24sata.info

Prvi dan nove hidžretske godine je u četvrtak 21. septembra, to jeste 1. Muharrema 1439. hidžretske godine. Hidžra, seoba, Muhammeda a.s. i ashaba iz Meke u Medinu 622. godine predstavlja veličanstven događaj u muslimanskoj historiji koji je omogućio muslimanima da postanu oraganizovana i odgovorna duhovna zajednica, sposobna da vrijednosti Islama pretoči u društveni život.



Hidžra je bila iznimno težak, bolan i rizičan poduhvat jer je od male vjerske skupine predvođene Poslanikom Muhamedom a.s. zatraženo da napuste svoje domove i prihvate pomoć i zaštitu stanovnika Medine. Zbog te velike žrtve Kur'an svim Muhadžirima i Ensarijama garantuje džennetske nagrade. Praksom bratimljenja između Mudžahira i Ensarija Muhammed a.s., je demonstrirao islamski ideal univerzalnog bratstva na principima Tevhida (vjerovanja u Jednog Boga)



Hidžra je pokazala da su muslimani nalik jednoj ruži sa mnogim laticama, ali jednim miomirisom koji se ogleda u sveprožimajućem tevhidu i međuljudskoj solidarnosti.



S obzirom na veličinu i značaj Hidžre, na prijedlog drugog pravednog halife Omera r.a., računanje vremena u islamski kalendaru određuje se upravo po ovom događaju. U svim džamijama i mesdžidima Islamske zajednice i BiH i dijaspori Nova hidžretska godina se obilježava na primjeran tradicionalan način.



Svim muslimanima i muslimanka u domovini i dijaspori čestitamo nastupajuću Novu hidžretsku godinu uz molbu Uzvišenom Gospodaru da nas obraduje Svojim Oprostom, Milošću i Uputom: Sene-i džedide mubarek olsun!

(24SATA.INFO)