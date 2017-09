Članstvo u NATO-u je suverena odluka države Bosne i Hercegovine, a poštujem sve pojedinačne odluke građana BiH i nikada se ne bih miješao u razlike u mišljenjima - kazao je komandant NATO-ovog štaba u BiH, brigadni general Robert A. Huston u razgovoru za Fenu.

Foto: FENA

Kako je rekao, iako je NATO uložio mnogo u našu zemlju, to nije urađeno da bi BiH postala članica NATO-a već da se pomogne građanima BiH te da se ubrzaju reforme, ne samo odbrane već i ekonomske i pravne reforme.



- Sve te reforme vode ka eventualnom članstvu u NATO-u, a vrlo često su slične reformama neophodnim za članstvo u Evropskoj uniji - dodao je.



Komandant Huston kaže da investicije NATO-a u BiH doživljava kao pozitivne, jer su BiH i regiji pružile više stabilnosti, sigurnosti, a NATO-u omogućile pristup različitim viđenjima u BiH, odnosno o tome šta to naša zemlja želi, a što će biti od koristi svima.



Kao prioritete u svojoj misiji u BiH istakao je sigurnost i stabilnost, ali i dobrobit građana BiH. Također, dodao je, po zahtjevu vlasti BiH pružaju podršku i savjete u područje reforme odbrane, gdje su, po njegovom mišljenju, ostvarili priličan napredak.



Osim navedenog, kazao je da bi želio raditi na regionalnoj saradnji te napomenuo da saradnja Srbije, Hrvatske i BiH već postoji te da bi on želio da je dalje "razradi".



- BiH bi tu mogla preuzeti vodeću ulogu, a kroz našu dodatnu pomoć, savjetovanje i obuku, možemo unaprijediti sposobnosti koje već postoje - smatra brigadni general.



Osvrnuvši se na Oružane snage BiH, pohvalio je njihov profesionalizam, što mu je, kaže, potvrdila i njegova prethodnica, bivša komandantica NATO-ovog štaba u BiH brigadna generalica Giselle Wilz, koja je kazala da su vojnici OSBiH među najboljim s kojima se u svojoj karijeri susrela. Dodao je da je slične komentare čuo i od velikog broja oficira iz NATO-zemalja - da su pripadnici OSBiH sposobni, lojalni i da se na njih može osloniti.



Stoga je, ističe, sretan što sarađuje s Oružanim snagama koje imaju takav nivo sposobnosti i uživaju takav ugled, također, izrazivši zadovoljstvo činjenicom da je BiH opredijeljena i posvećena učestvovanju u operacijama podrške miru te borbi protiv terorizma.



- BiH je važan dio svega toga i vrlo je dragocjena za ono što svijet pokušava učiniti da bi se održala stabilnost i sigurnost - naglasio je.



Komandant NATO-ovog štaba u BiH napomenuo je da, između ostalog, rade i na koordinaciji odgovora na katastrofe, kao što je slučaj s predstojećom NATO EADRCC terenskom vježbom otklanjanja posljedica katastrofa, pod nazivom "Bosna i Hercegovina 2017". S tim u vezi, izrazio je zadovoljstvo što je BiH ponudila da bude domaćin ove vježbe koja je prethodno održana 17 puta u drugim državama.



Naglasio je da je grupa subjekata koji će učestvovati u vježbi vrlo raznolika, počevši od timova za potragu i spašavanje koji donose različite sposobnosti, kapacitete i iskustva.



- Osim posmatrača iz Japana i Iraka, timova iz Azejberdžana, Armenije, Pakistana te timova iz Ujedinjenih nacija i EU, učestvovat će i timovi iz Srbije, Hrvatske i BiH - istakao je i dodao da regionalni pristup pruža mogućnost da se promovira regionalna saradnja.



Imajući u obziru fokus NATO-a na vanredne situacije, mišljenja je da ova vježba dolazi baš u pravo vrijeme.



- Između Srbije, Hrvatske i BiH već postoji saradnja u domenu civilne pripremljenosti na vanredne situacije ili katastrofe - kazao je, uz napomenu da će ova vježba biti prilika da se potvrde naučene lekcije, uvježbaju i testiraju procedure za zajednički rad te da se iznađu neki novi modusi.



Napomenuo je da će Srbija sljedeće godine biti domaćin ove vježbe te da je to prilika da se ono što se u BiH uvježba i nauči, potvrdi i dodatno uvježba u Srbiji.



Tokom razgovora za Fenu, komandant NATO-a se vratio na pitanje članstva BiH u Sjevernoatlantskoj alijansi, kazavši da odluka o članstvu BiH nije nešto što je pitanje neposredne budućnosti.



- Odluku o tome da li će BiH postati članica NATO-a donijet će svi bh. građani, a kroz godine djelovanja NATO-a, svim građanima ove zemlje bit će jasno šta članstvo u NATO-u predstavlja, šta nudi i šta zahtijeva - istakao je i još jednom ponovio da je sada bitno postizanje napretka u reformama.



Također, Huston smatra da u svim dijelovima BiH trenutno ne postoji jasno razumijevanje šta je zapravo NATO.



- Članstvo u NATO-u nudi afirmaciju i poziciju državi na međunarodnoj sceni, ali čak i ako BiH ne postane članica NATO-a, i dalje bi postojalo partnerstvo - rekao je i ukazao na činjenicu da je Srbija, koja je proglasila neutralnost, izuzetan primjer toga, kao i da ima sve bolje odnose s NATO-om.



Kako je rekao, ne vidi nikakve negativne strane ulaska u članstvo NATO-a, pogotovo ne u aktivaciji Akcionog plana za članstvo (MAP) te zaključio da od toga "vidi samo dobro za BiH u njenoj budućnosti".

(fena)